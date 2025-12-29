戰略要地被買下！日本「7人小島」落入大陸手中 島民怒：這是國土滲透

笠佐島位於瀨戶內海，常住人口僅7人，鄰近美軍岩國基地與吳港自衛隊設施，地理位置敏感。（圖／翻攝自ANN News）

「我們都老了，島還能撐多久？」，這是日本山口縣瀨戶內海上一座小島居民的心聲。全島僅剩7人居住的「笠佐島」，近日驚爆遭大陸籍買家低調收購土地，由於該島距離駐日美軍岩國基地僅約20公里，鄰近海上自衛隊吳基地，戰略敏感性極高。眼見家園恐落入外人之手，島民發起緊急募資行動，喊話「守住這座島，就是守住日本！」

島上近期頻傳中國買家造訪，山區出現多根鮮紅色柱子，疑似劃地為界，引發居民警覺。（圖／翻攝自ANN News）

根據《朝日電視台》報導，笠佐島面積約等同20座東京巨蛋，長年以漁獲資源豐富、海流湍急著稱，是釣魚人秘境。然而隨著人口老化與外移，如今僅剩7位常住居民。近來島上異常動靜頻傳，有中國籍人士接連造訪，山區陸續出現鮮紅色柱子，疑似劃地為界，居民警覺有異。

廣告 廣告

根據土地登記紀錄，一名來自中國上海的買家，已購入島上約3700平方公尺土地，位置正對居民聚落對岸，現場已可見重機具與電線桿設置，部分設施標記「2024年12月」，預示開發即將啟動。買主宣稱購地用於興建別墅，卻無法打消居民疑慮。

島民擔憂中國買地威脅地方安全，發起守島等於守日本的行動呼籲全民關注。（圖／翻攝自ANN News）

「這裡後方就是美軍岩國基地，再過去就是吳海自基地，整座島就是防衛要塞！」笠佐島守護會代表八木秀也直言，外國勢力入侵的不安已蔓延整個社區。當地市議員石本祟更在街頭疾呼：「再不行動，這座島就要變成中國人的了！」

日本政府於2022年實施《重要土地等調查法》，雖可調查軍事設施周邊一公里範圍內土地使用狀況，但笠佐島未被納入。加上現行制度並無禁止外國人購地，令許多鄰近防衛設施的地區淪為灰色地帶。

高齡的八木秀也不諱言憂慮：「我們這些老人家走了之後，這裡會變怎樣？沒人看守，什麼都可能發生。」笠佐島自12月10日發起群眾募資計畫，目標籌措2000萬日圓（約新台幣401萬元）購回該筆土地，目前已募得逾200萬日圓（約新台幣40萬元），但距目標仍有距離。

面對輿論與國安壓力，經濟安保擔當大臣小野田紀美16日表示，政府將與相關部會協調，公開掌握資訊，預計自2026年度起，強制所有購地行為註記國籍，海外居民購屋亦須納入報備範圍，藉此建立完整追蹤機制。笠佐島的未來，已不只是島民的擔憂，而是日本社會面對外資滲透與國安縫隙的縮影。

島民擔憂中國買地威脅地方安全，發起守島等於守日本的行動呼籲全民關注。（圖／翻攝自X，@takayuki2350）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

「台大學生證」在埃及被撿到！本人現身認領驚呼：台北掉4次都沒找到

福原愛再婚懷孕！認前段婚姻「不久就破裂」 曝江宏傑與橫濱男最大差異

律師公會怒了！14年錄取律師1萬3千人 這個月又多了1042人