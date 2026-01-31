戰略轉向？挪威採購多管火箭系統 捨美「海馬斯」買韓「天橆」

號稱堪與美國HIMARS媲美的韓國K239「天橆」火箭砲。 圖 : 翻攝自搜狐

[Newtalk新聞] 挪威國防部宣布，選定南韓韓華航太（Hanwha Aerospace）的K239「天橆」（Chunmoo）多管火箭系統，作為陸軍長程精準打擊系統的主要裝備，合約總值190億挪威克朗（約20億美元）。此決定擊敗美國洛克希德馬丁「海馬斯」（HIMARS）等歐美競爭對手，為挪威陸軍引入射程達500公里（310英里）的關鍵長程打擊能力，以因應俄羅斯在高北地區及北約北翼的安全威脅。

挪威國防部長表示：「這是陸軍有史以來最大的投資之一。」政府評估後確認，只有「天橆」系統完全符合性能、交付速度、成本及完整系統整合等所有要求，且「比其他方案更快、更具成本效益」。合約包括16套發射系統以及「大量」飛彈，涵蓋三種射程變體（最高500公里）。發射器與訓練器材預計2028至2029年交付，飛彈則於2030至2031年到貨，整體作戰能力可在4年內達成。

韓華提案的優勢包括與挪威企業的工業合作價值達合約120%，且付款僅在交付後開始。另一關鍵是供應鏈安全：波蘭已向韓華訂購近300套「天橆」系統及數千枚飛彈，並透過合作建立當地飛彈生產線，將供應歐洲用戶包括挪威的彈藥，提升可靠度。

此案競爭於2024年底啟動，挪威傳統上高度依賴歐美防務供應商，此次選擇南韓系統標誌北歐採購策略的重大轉變。不過，反對黨基督教人民黨（Kristelig Folkeparti）在國會投票反對，主張應優先選擇挪威-歐洲合作方案。

「天橆」系統為輪式多管火箭發射平台，具備多口徑、多射程彈藥相容性，已獲多國採用。此次交易進一步強化南韓防務出口在歐洲的影響力，也反映北約成員國強化北極與高北威懾的急迫需求。挪威與俄羅斯共享邊界，近年持續強化防禦能力。

