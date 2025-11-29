「戰痘一哥」?黄偉哲痘痘貼 2小時破9萬人湧入朝聖

台南市長黃偉哲鼻頭自貼「痘痘貼」意外爆紅。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市長黃偉哲鼻頭「怪怪的」？原來答案不藏了！他今晚在Threads親自曝光：「那個，我長痘痘，所以有貼痘痘貼啦⋯。」短短2小時瀏覽數直衝破9萬，一秒變成全台最受關注的「青春期市長」。

據了解，這張小小美容貼還是市長本人親手貼上的，並非幕僚幫忙，使得黃偉哲「市長也有凡人時刻」的可愛形象再加分。

貼文底下網友留言更是笑料滿滿——

「市長還在青春ㄋㄟ」、「青春沒有了、青春痘還在」、「以為你在準備聖誕紅鼻子」、「原來鼻頭紅紅不是破財，是痘痘貼」、甚至有人建議市長以後乾脆換現流行可愛款痘痘貼，提高辨識度。

這張痘痘貼意外成為話題焦點，也讓粉絲順勢敲碗跨年晚會卡司。對此，黃偉哲也即時回應：「正努力中啦！下週二會公佈耶誕的。」

看來市長的痘痘貼不僅「治痘痘」，也意外貼出高人氣！

