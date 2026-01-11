戰神丁丁8次助攻 帶動全隊狂灑三分雨 TPBL龍頭雲豹隊作客台北稱臣

丁丁打出生涯代表作，率戰神隊取勝TPBL龍頭大哥雲豹隊。 (潘安彥攝影)

感謝教練提攜，雲豹隊總教練羅德爾伸手攙扶對手球員孫思堯。 (潘安彥攝影)

【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】TPBL新世代控衛橫空出世，台北戰神隊174公分小將丁聖儒今天上場40分鐘表現大爆發，以54.5%高命中率摘下16分，還送出8次助攻，戰神隊在全場團隊22次助攻下狂灑三分雨，全隊以42%的驚人命中率轟出14個三分球，比對手雲豹對多頭進8個三分球，輕易令TPBL聯盟排龍頭的雲豹隊以108比114稱臣。

丁丁的絕佳表現來自於戰神隊當局送走脾氣古怪的洋將洛夫頓，自從渾身刺青的洛夫頓消失後，丁丁已經連續4戰得分上雙，而且連續5戰打出無私球風，平均創下9次助攻的單場佳績，實質上已經是TPBL聯盟的助攻王，超越雲豹隊洋將克羅馬的單季6.9次(目前丁聖儒是平均6.8)。

今天戰神隊第一節就以40比23掌握戰局優勢，雲豹隊後三節一路苦追，但最多落後21分的差距不僅巨大，丁丁的無私打法和高命中率的單打，也令雲豹隊難以翻身。除了丁丁一人投進3個三分球(75%)外，戰神隊基德、黃聰翰、錢肯尼、雷蒙恩、史東的三分也多點開花。雲豹隊拼命搶攻卻留下難堪的20%三分球命中率，包括高錦瑋罕見的10投1中，遠低於他本季平均單場2.6球(38%命中率)的水準。

戰神隊後起之秀雷蒙恩(左)，思想單純，他一直向教練說自己沒有犯規，皓呆教練不斷安慰他說，我相信你。 (潘安彥攝影)

