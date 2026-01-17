戰神幫助特攻止血 中信特攻隊謝亞軒23分取代阿巴西成為關鍵射手

謝亞軒23分(81.8%)打出生涯代表作。 (魏冠中攝影)

【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】中信特攻隊終於終止三連敗，今天壓境台北市和平館，靠謝亞軒5個三分球的高張力命中率從第二節起翻身，最終特攻隊以95比79輕取地主台北戰神隊，成為TPBL第一支雙北城市的10勝球隊，應該有機會闖進季後賽。

最近連續輸給海神(排名第7)、夢想家(排名老3)、攻城獅(排名居次)的中信特攻隊，為了止住三連敗，今天進軍台北戰神主場特別用力，因為戰神隊洋將僅剩基德(202)、史東(208)兩人能用，特攻隊排出王牌等級洋將馬可(208)、內馬(208)、貝奇(203)這3大白人擔綱，特攻隊輕易以54比35的籃板球優勢壓制戰神，加上謝亞軒23分(命中率81.8%)、阿巴西15分(43.8%)，和當家控衛林韋翰10助攻的策動，從第二節起就掌握領先優勢，輕易獲勝，成為雙北戰績最好的TPBL球隊。

林韋翰10次助攻。 (魏冠中攝影)

林韋翰10次助攻。 (魏冠中攝影)