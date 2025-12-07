戰神洋將繳超狂「雙二十」延長賽擊退海神 洛夫頓傷勢也曝光

臺北台新戰神威力斯此戰砍下生涯新高39分，外帶20籃板。圖／TPBL提供

臺北台新戰神今（7）日主場與高雄全家海神正規賽鏖戰至平手，進入延長賽後由洋將威力斯接管比賽，獨拿7分，包括關鍵三分，瞬間澆熄海神反撲氣勢，終場戰神以96比91收下勝利。威力斯此戰砍下生涯新高39分，外帶20籃板，完全主宰禁區。

戰神本週在和平籃球館進行3戰，先是3日曾克服18分落後逆轉新竹攻城獅，6日則力拚到最後仍以4分差不敵新北中信特攻。今日碰上海神，儘管上半場戰神命中率較佳，但失誤連連讓雙方半場46：46回到原點。

下半場投籃準度雙雙下滑，第三節兩隊各拿14分，仍以60：60進入決勝節。末節比分始終維持在一個球權內，布里茲克最後時刻將海神以83：81送上領先。但錢肯尼隨後以拋投追平。關鍵時刻兩隊連續出現失誤，終場前4.2秒海神再度把球交給布里茲克，切入出手卻偏出，錯失絕殺機會。

延長賽由戰神先發動攻勢，威力斯與基德聯手攻下6分，但海神靠蘇文儒、布里茲克連續三分再度逼近。比賽剩下37秒，威力斯接獲基德傳球於外線穩定出手命中，徹底拉開比數，也替戰神鎖下勝利。威力斯全場39分、20籃板的超強雙十演出，是戰神能在延長賽脫穎而出的最大關鍵。

賽後，戰神總教練許皓程表示：「這一場比賽是本週第三戰，好幾個球員打到抽筋。威力斯也在得分及籃板上燃燒生命。另外，在面對區域防守及全場壓迫需要再作修正。」，而拿下超狂「雙二十」的威力斯說：「自己就是出現在對的時間和對的位置上，隊友也有找到他，很感謝隊友。」

前一戰攻下生涯新高22分的雷蒙恩，今日得分掛蛋，但在關鍵時刻展現出防守價值。包含12月1日的世界盃資格賽在內，今天的比賽已經是雷蒙恩本週第四戰，許皓程也坦言會注意其身體疲勞狀況。

3日面對攻城獅一戰，最後73秒狂砍7分的王牌洋將洛夫頓，今日再度作壁上觀，許皓程也說明目前洛夫頓膝蓋有積水的狀況，下週一將持續觀察評估。



