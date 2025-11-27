戰神洋將齊曼加「用大同外鍋煮白飯」 台灣網友湧進留言教學

齊曼加（左）用外鍋煮白飯，讓台灣網友急喊「Taiwan can help」湧進留言教學。（翻攝齊曼加Threads）

台灣特產大同電鍋，是不少海外遊子出國必備，加拿大籍台新戰神球員齊曼加（Jordy Tshimanga）近日首度開箱煮白飯，但看不懂說明書，上網向台灣人求救，他還曬出直接用外鍋煮白飯的照片，看得一票熱心台灣網友急忙湧進留言教學。

齊曼加（Jordy Tshimanga）原以「喬迪」為名效力PLG高雄鋼鐵人，今年9月才改以齊曼加加盟台新戰神，平時也會透過社群分享在台宿舍生活，25日他首度以新買的大同電鍋開煮白飯，但因看不懂說明書，直接求助台灣網友。

只見他先在大同電鍋的內鍋混放米、水，外鍋卻沒放水，疑似因此無法啟動電鍋，隨後他再度更新進度，直言自己煮出白飯但「任務失敗」，這回他的大同電鍋確實有白飯，只不過沒有內鍋，而是直接以外鍋煮成。

眼見齊曼加用外鍋煮飯，急壞一票台灣網友，有人熱心貼教學影片，也有人畫圖教學，隔天他則搞笑分享外鍋煮的白飯大餐，笑稱雖然不是用正確方式煮出來的，但仍用中文連吐「好吃」，「白飯3步（部）曲」引來大批台灣網友熱烈討論。





