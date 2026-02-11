戰神變啞巴？黃國昌掃街遭連環嗆聲 路人握手酸超速仔：土城的選擇

黃國昌原定親民掃街拜年行程卻意外演變成尷尬的「洗臉」現場。（翻攝自黃國昌YT）

積極備戰2026年新北市長選戰的民眾黨主席黃國昌，今（11日）前往新店仁愛及建國市場掃街拜年並發送春聯，原定親民行程卻意外演變成尷尬的「洗臉」現場。黃國昌在市場與周邊移動時，接連遭遇民眾的直球挑戰與冷嘲熱諷，儘管身旁工作人員極力護航，多段尷尬互動的影片仍迅速在網路上掀起熱議。

掃街過程中，1名老先生先是禮貌性地替黃國昌加油，隨後卻突然攔住他，嚴肅追問「你假如選上，對我們市民有什麼幫助？」面對這突如其來的選政大考，黃國昌當場愣住，只能輕拍老先生肩膀，一旁工作人員見狀趕緊打圓場，表示「我們有很多政策，我來跟你說」，黃國昌則僅以「謝謝」應對並快速離去。不料挑戰並未結束，隨後進入市場時，又有婦人對著他高喊「下台、下台」，場面一度十分僵持。

最令人意想不到的衝突是，1名身穿黑衣黑褲的年輕人主動靠近並握住黃國昌的手，原本看似熱情支持，卻語出驚人地稱呼他為「超速仔」，並揶揄道「新年快樂，土城的選擇」。

黃國昌當時只能尷尬苦笑，頻頻點頭回應「謝謝你喔」。相關片段在網路發酵，引發網友熱烈討論，不少人針對黃國昌未能在第一時間回應政策提問，譏諷其為「啞巴戰神」，甚至引用年輕人的嘲諷留言「土城歡迎長住」。

除了掃街受挫，黃國昌也必須面對民眾黨內部的提名爭議。針對三重、蘆洲區議員初選民調爆冷導致支持者炸鍋，黃國昌在媒體聯訪時強調，民眾黨是「開大門走大路」的政黨，對於民調爭議會交由制度處理。他明確表態自己「不會親自下場協調」，一切尊重程序與民調機構的最終報告，試圖在外界的嗆聲與黨內的紛擾中，維持其尊重制度的政治形象。

