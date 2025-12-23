戰線撐不住了 ? 美、俄聯手逼烏讓步 澤連斯基鬆口雙方「鏡像」撤出頓巴斯

當地時間 21 日，烏克蘭總統澤連斯基罕見釋出重大政治訊號，表示烏軍「可以」自目前由基輔實際控制的頓內茨克部分地區撤出，但前提是俄羅斯必須同步、對等撤軍。 圖:翻攝自空之王座

[Newtalk新聞] 當地時間 21 日，烏克蘭總統澤連斯基罕見釋出重大政治訊號，表示烏軍「可以」自目前由基輔實際控制的頓內茨克部分地區撤出，但前提是俄羅斯必須「鏡像」同步、對等撤軍。外界普遍解讀，這是烏方首度在領土軍事部署上公開鬆動立場，為俄烏衝突和解談判預留空間。

澤連斯基在接受烏克蘭《Novyny.LIVE》電視台專訪時強調，任何撤軍安排都必須建立在「完全對等」的基礎上，「俄羅斯撤出多少，烏克蘭就撤出多少」，並指出頓巴斯地區未來不得部署重型武器或駐軍，形同軍事緩衝區構想。

對此，澤連斯基所屬的「人民公僕黨」最高拉達議員馬祖拉舒直言，從頓內茨克撤軍「或許是痛苦的，但可能是推動衝突和解的正面結果」。

與此同時，美俄也在幕後加速斡旋。美國日前證實，正制定一項烏克蘭問題解決方案，雖未公開細節，但克里姆林宮已表態，俄方對談判保持開放態度，並將持續以安克拉治會談機制為平台推進磋商。

2 日，俄羅斯總統普丁在克里姆林宮接見美國總統特使威特科夫，以及美國總統川普的女婿、Affinity Partners 創辦人庫許納。俄方透露，美方提出的 27 點和平計畫已被拆分為四大部分，將分階段討論。俄總統助理烏沙科夫會後指出，會談具建設性，但仍有大量工作待完成，並明確將「烏軍撤出頓巴斯」列為和平方案的關鍵要素之一。

戰場局勢方面，俄羅斯國防部 21 日公布戰報稱，俄軍在多個方向取得「更有利陣地」，並持續向烏軍防禦縱深推進，同時打擊烏克蘭軍工設施、能源與交通基礎建設，以及外國僱傭兵集結點。烏克蘭軍方則承認，受俄軍快速推進影響，烏軍已自蘇梅州靠近俄烏邊境的部分陣地撤出，但仍在邊境地區持續行動並對俄軍實施火力打擊。

在外交層面，美國、烏克蘭與多個歐洲國家代表近日於佛羅里達州展開密集磋商。美國總統特使威特科夫與烏克蘭國安會秘書烏梅羅夫 21 日同步表示，三方會談「富有成效且具建設性」，聚焦完善和平計畫、協調多邊安全保障機制，以及烏克蘭戰後重建與經濟發展藍圖。

澤連斯基同日也在社群平台發文指出，烏方正與美方逐條審議相關文件，並討論決議落地的時間表，強調「和平不只是停火，更是為有尊嚴、可持續的未來鋪路」。

此外，俄羅斯對外投資與經濟合作總統特別代表德米特里耶夫 21 日再度現身美國邁阿密，與美方就「和平計畫」草案展開新一輪諮詢。英國首相斯凱爾則於同日與美國總統川普通話，針對俄烏戰事最新進展及未來和平安排交換意見。

