戰艦回歸！美軍規劃「川普級」戰艦 搭載電磁砲與極音速飛彈

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍的水面艦隊發展出現重大轉折構想，甚至可能重啟二戰後塵封已久的「戰艦(Battleship)」名號。軍聞網站《Naval News》報導，美國海軍水面作戰主任崔克少將(RADM Derek Trinque)在2026年水面海軍協會(SNA)研討會上透露，美軍有意擴大極音速武器的部署，並展示了名為「川普級」(Trump-class)飛彈戰艦的未來大型水面作戰艦概念模型，其代號為BBG(X)。

根據海軍展示的初步模型，川普級戰艦的首艦被命名為「挑戰者號」(USS Defiant)。該艦設計在艦艏配置12具發射單元，專門用來裝填「傳統瞬擊(CPS)」極音速飛彈。此外，模型武裝還包括先前研發受阻的「電磁砲(rail-gun)」，以及多達128具MK-41垂直發射單元(VLS)與導能雷射武器。這顯示美軍正尋求讓水面艦隊重新獲得長程極音速打擊能力。

為何美軍會有如此轉變？崔克指出，原先規劃的下一代飛彈驅逐艦「DDG(X)」計畫面臨了物理限制。美軍評估發現，若要在現有驅逐艦尺寸上搭載體積龐大的極音速飛彈，就必須在「縮減傳統飛彈數量(VLS)」與「放棄艦砲」之間做選擇，這被視為戰力的潛在障礙。因此，海軍開始將目光轉向體積更大的「戰艦」級設計，以容納所有必要武裝。

在未來的川普級戰艦成形前，美軍目前的解決方案是改裝現有的「朱瓦特級」(Zumwalt-class)驅逐艦。報導指出，首艦「朱瓦特號」(USS Zumwalt)預計將於今年(2026年)結束改裝期。該艦拆除了原有的先進火砲系統(AGS)，騰出的空間被用來安裝4組大型發射模組，共可攜帶12枚CPS極音速飛彈。後續的二號艦「孟蘇爾號」(USS Michael Monsoor)與三號艦「強森號」(USS Lyndon B. Johnson)也將依此標準進行改裝。

除了水面艦艇，報導也提到美軍潛艦部隊的升級計畫。未來的第五批次(Block V)「維吉尼亞級」(Virginia-class)核動力攻擊潛艦，將透過加裝「維吉尼亞酬載模組(VPM)」來攜帶CPS極音速飛彈。首艘具備此能力的潛艦將是正在建造中的「奧克拉荷馬號」(USS Oklahoma)，預計於2028年交付。

