戰藍白！總統與綠委便當會定調挺政院「不副署、不執行」

藍白更要求賴清德應赴立院報告國防預算。（圖／東森新聞）





總統賴清德先透過談話指出，由藍白主導立法院通過種種法案，已嚴重影響國家安全，同日邀請51名民進黨立委便當會，商討包括財劃法等國會爭議法案的應對方式。根據會後轉述，黨團一致支持「不副署、不執行」，都是合憲方式，將全力支持行政部門最終定案。

停砍退休公務員年金，在藍白人數優勢下，12日在立法院三讀通過。加上先前政院提出的財劃法覆議案，遭到否決，都讓行政院陷入困境，讓賴總統站上第一線。

總統賴清德：「這段時間以來，藍白主導立法院，通過種種法案，已嚴重影響國家安全社會安定，在立法院當家的藍白兩個政黨，也要以國家利益為最優先。」

廣告 廣告

除了喊話之外，賴總統召集51位黨團成員便當會，共商爭議法案，該如何反制。

立委吳思瑤：「國會的失速狀況，我們必須堅毅，果決地踩煞車，不管是選擇不副署或是不執行，都是合憲的方式，黨團會全力支持行部門最終的定奪。」

據轉述會中討論熱絡，行政院秘書長張惇涵也列席，而總統主要扮演傾聽的腳色，並未明示財劃法，該不執行或不副署，而是授權行政部門，能以「合法」手段來反制藍白所有違憲法案，綠委也嗆聲，國會僵局就是在野不敢倒閣。

立委鍾佳濱：「重大的政治爭議，應該透過對行政院倒閣，還有後續可能的解散國會來進行，他們畏懼全民國民意志的審判。」

立委牛煦庭：「行政院針對立法院決議，如果覺得窒礙難行，他應該提的是覆議，行政院長用不副署，反過來逼迫國會，創下這樣子憲政惡例的話，我想會在歷史上留下臭名的。」

這時藍白更提出，要求總統賴清德應赴立院報告國防預算，恐怕進一步讓朝野裂痕加劇。

更多東森新聞報導

新／駐印度副代表謝柏輝驚傳猝逝！享年52歲

快訊／「停砍年金」修正案三讀通過！ 回溯自113年起適用

最新民調獲53.2%支持 陳亭妃：對手只有謝龍介

