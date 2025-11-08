「戰貓出擊」蕭美琴赴IPAC演講 學者曝關鍵：片刻外交高光畫面

副總統蕭美琴出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會，並發表演說，引發關注。旅美學者翁履中指出，台灣太喜歡用「突破」包裝「製造出來的片刻外交高光畫面」，卻很少理解背後的鋪陳，應該關注的務實外交互動，其實仍停滯不前，外交不是一次性的煙火，而是長期的信任堆疊。

副總統蕭美琴。（圖／美聯社）

翁履中今天表示，戰貓出擊，台灣在歐洲議會「場地內」完成一場高能見度的外交操作，不過這樣的策略，對兩岸關係和台灣處境可以說是樂觀與風險並存。他指出其中的關鍵，「這是IPAC的閉門活動，不是歐洲議會的官方安排」。政治含金量要看「後續反應」，若北京抗議後，歐洲議會官方澄清「不知情、只是租借場地」，那就代表多數勢力仍保守，願意私下支持台灣，但並不支持台灣在國際舞台上動作太大；若議會高層選擇沉默以對，或釋出支持台海和平的制度性語句，這場登台才能算有意義的突破。

翁履中認為，面對當前挑戰，此刻台灣需要的不是炫目的外交大秀，而是可累積的槓桿。歐洲對台的政治同情很充足，制度化進展卻步步為營，台灣與歐盟之間的雙邊投資協定（BIA）談不動，名稱政治難跨越，會員國票數難整合。這都說明了，我們為何應該對近來台灣外交敘事感到擔心，台灣太喜歡也太習慣用「突破」兩字包裝「製造出來的片刻外交高光畫面」，卻很少真正理解這些美好消息背後的鋪陳，更重要的，是台灣應該關注的務實外交互動，其實仍停滯不前！關稅談判推到哪裡了？供應鏈如何嵌入國際？軍購延宕怎麼處理？半導體對歐洲的「風險分攤＋價值轉移」方案何時端得出來？歐洲對中國的經貿依賴與政治顧慮不會因一場演說改變，真正能撬動決策的，是把「支持台灣」設計成「降低歐洲風險」的工程，並把成本降到會員國可以承受。

副總統蕭美琴於歐洲時間7日下午應邀出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會，並發表演說。（圖取自IPAC官方X平台）

翁履中指出，副總統在歐洲議會場域發聲，本身具象徵效果。但也別忽略，對台灣與歐洲而言，這同時是一場壓力測試，後續布魯塞爾與北京的互動，會驗證台灣在歐洲是不是真的有穩定的支持。若歐洲議會選擇切割，台灣恐怕得準備面對「偷渡進場」的副作用。外交不是一次性的煙火，而是長期的信任堆疊。台灣當然需要信心，但真正能讓民眾安心的，是那些不上版面、卻能落袋為安的成果：關務簡化、技術互認、可驗證的供應鏈韌性專案、可量化的安全協調。這些一條條兌現，就算沒有掌聲，人民也會感受到政府的作為。

副總統蕭美琴在IPAC峰會發表專題演說。（圖／IPAC X）

翁履中說，歐洲對台友善的議員很多，但行政部門講的是風險控管。當美中競爭已是歐洲的「外在風險」，台灣的最佳策略，是把自己定位成「風險降低器」，而不是「風險放大器」。今天的演說有新聞價值，也提供了情緒上的鼓舞；但明天的挑戰是否因此減輕，取決於方向是否務實、動作是否能轉化為制度。外交人員辛苦了，政府也在努力。關鍵在於方向要對，才能不流於表演；步驟要穩，才能事半功倍，真正守住台灣利益。

