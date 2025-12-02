政治中心／綜合報導

副總統蕭美琴，今天現身苗栗參訪當地文化創生，剛被黨內徵召要選苗栗縣長的縣議員陳品安、參與其中，也被解讀蕭美琴幫忙拉抬選情，但其實戰貓"類輔選"行程10月就啟動，合體過新北的蘇巧慧、台中何欣純以及竹北的鄭朝方，化身輔選發動機。

細細聆聽導覽，副總統蕭美琴苗栗走一遭，參訪當地磺坑文化，在她身旁的就是剛被黨內徵召，要參選苗栗縣長的縣議員陳品安。

副總統蕭美琴：「就任副總統以來，接待很多的外賓，但是我最近也覺得要多跟基層互動，要走出辦公室、深入地方，像品安她也在過去我們地方創生以及在地文史的保存，也跟大家一起在努力。」

廣告 廣告

不忘拉抬陳品安，說要深入地方，但其實戰貓"類輔選"行程已經悄悄啟動！10月先到台中合體要角逐市長的立委何欣純，緊接著11月現身竹北、同框有望拚戰新竹縣長的竹北市長鄭朝方，也和要選新北市長的蘇巧慧同台，力挺2026參選強棒。

戰貓加持！蕭美琴扮輔選發動機 現身苗栗合體陳品安

蕭美琴近日勤走訪新北、竹苗、台中，被解讀是啟動類輔選行程。（圖／民視新聞）

副總統蕭美琴（11.22）：「還有她（蘇巧慧）爸爸，衝衝衝的魄力。」

蕭美琴戰貓加持，也突破艱困選區，讓蘇巧慧大讚好加分！

立委（民）蘇巧慧：「蕭美琴副總統戶籍就在新北，也一直擁有很高的人氣，她如果可以多來走走幫忙，當然對市長到議員的選舉，都會非常加分。」

不只走地方，也拍影片品嘗選區美食，合體何欣純分享台中糕點，看得出20年"純琴姊妹"好交情。

立委（民）何欣純vs.副總統蕭美琴：「好吃齁很純，要減肥嗎，絕對不會，身體健康。」

立委（民）何欣純：「也非常感謝蕭美琴副總統，我的純情好姐妹，能夠多次的來台中，關心我們民生產業經濟，關心地方的需求。」





戰貓加持！蕭美琴扮輔選發動機 現身苗栗合體陳品安

立委何欣純日前同框副總統蕭美琴，一起品嘗台中糕點。（圖／翻攝自何欣純臉書）

選將盼著蕭美琴能多來，扮演輔選發動機，助攻2026綠營選情。





原文出處：戰貓加持！蕭美琴扮輔選發動機 現身苗栗合體陳品安

更多民視新聞報導

藍智庫交接鄭麗文卻「找不到執行長」 藍委吃驚：還沒搞定？

基隆河水質仍未改善 基隆暖暖等3.5萬戶3天後恐停水

統戰？福建12條惠台措施「補助開設沙縣小吃」 陸委會：誘因很低

