戰貓從不讓人失望！蕭美琴公開25書單 《貓咪教你抵抗法西斯》入列

蕭美琴4日分享2026年閱讀書單。翻攝自蕭美琴FB



一年一度台北國際書展3日熱鬧開展！副總統蕭美琴今（4日）特地整理個人書單25本書，囊括「守護民主與數位韌性」、「台灣故事：產業、歷史與文化」、「台灣軟實力：台漫榮耀」、「身心安頓與職場智慧」四大類，她認為，地緣政治對自己來說是重中之重，「這些書不只是知識，更是我們思考台灣如何與世界共處的戰略養分。」逗趣的是，愛貓如她也沒有放過有關貓咪書籍，引起話題。

蕭美琴今日下午在臉書上提及2026國際書展，暖言說明閱讀是自己最好的充電方式，為此，她想特地整理書單與大家分享。

蕭美琴提到，地緣政治始終是自己關注的重中之重，從國防安全、數位韌性，到科技如何重塑現代戰爭的型態，以及民主社會在威權擴張的壓力下，如何建立更堅實的自我防衛機制，「這些書不只是知識，更是大家思考台灣如何與世界共處的戰略養分。」

除此之外，蕭美琴的書單還介紹多本台灣歷史、產業、飲食的故事，以及多名醫師的生命故事與養生智慧、闖進世界的台灣漫畫家之作品等等，有趣的是，愛貓的蕭美琴特地點名一本書《The Subtle Art of Resistance: Lessons from Cats for Surviving Fascism》（貓咪教你抵抗法西斯），表示這本從貓咪身上學習抵抗精神的書，讓自己特別有感觸，「閱讀能滋養心靈，也能讓我們看見更寬廣的世界。希望大家都能在書海中自在徜徉，帶著滿滿的收穫與能量回家。」

蕭美琴閱讀書單如下：

【守護民主與數位韌性】：在這個變動的時代，我們需要更清晰的戰略視野

1.《科技共和國：硬實力、軟信念與西方未來》— Alexander C. Karp, Nicholas W. Zamiska

2.《請支援搜尋！你也可以用公開資訊破解共軍行動》— Joseph Wen

3.《國防產業地緣政治學【全民必備．第一本全球軍工產業分析全解讀】》 — 小野圭司

4.《數位國土保衛戰》—李忠憲、林宗男、林修民／口述；游婉琪、白廷奕／採訪撰稿

5.《島鏈有事：如果明日就是臺海戰爭，國際第一線怎麼危機應變？沖繩、日本、臺灣為何命運相連？》— 張鎮宏, 《報導者》團隊

6.《 Ghost Nation: The Story of Taiwan and Its Struggle for Survival》— Chris Horton

7.《The Subtle Art of Resistance: Lessons from Cats for Surviving Fascism》 — Stewart "Brittlestar" Reynolds

8.《Machines of Loving Grace》 — Dario Amodei

9.《Red Tide: A Novel of the Next Pacific War》 — M.P. Woodward

10《.Meshtasticu: A Comprehensive Guide to Off-Grid Mesh Communication》 — David A. Rodgers Jr.

11.《Empire of AI》 — Karen Hao

【台灣故事：產業、歷史與文化】：越在地，越國際，這些書寫下了台灣的獨特與驕傲

1.《張忠謀自傳 — 張忠謀》

2.《此地即世界：臺灣，世界史的現場》— 故事 StoryStudio

3.《禮物：一本關於台灣認同的書》— Kolas Yotaka

4.《蕉葉與樹的約定》 — Nakao Eki Pacidal

5.《Made in Taiwan: Recipes and Stories from the Island Nation》 — Wei, Clarissa

【台灣軟實力：台漫榮耀】：恭喜這些優秀作品獲得第19屆日本國際漫畫獎肯定！

1.《Mararum：山間料理人》— 南南日

2.《黎明前的回聲》— 狼七

3.《大仙術士李白》— 葉明軒

【身心安頓與職場智慧】：把身體照顧好，是為了應對更艱難的挑戰

1.《醫療希望在花蓮：花蓮慈濟醫院院長林欣榮的創新醫路》— 林欣榮

2.《科學抗老，健康到老：旅美50載外科醫師教您的31個長壽之道》— 蔡榮聰

3.《與苦難同行：這些年病人教會我的事》— 郭漢崇

4.《這樣吃，全身疼痛都消失》— 尼爾‧柏納德

5.《丹麥式幸福工作法》— 針貝有佳

6.《The Hard Thing About Hard Things》 — Ben Horowitz

