戰貓蕭美琴赴歐洲議會演說、蔡英文接棒訪德 賴清德：展現台灣守護民主決心

賴清德今發文感謝蕭美琴接重任赴歐洲議會演說，也祝福蔡英文赴德可以圓滿順利。（資料照片／李智為攝）

副總統蕭美琴7日前往歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會發表演說，堪稱我國罕見外交突破，緊接著前總統蔡英文也前往德國柏林，將出席「柏林自由會議」並發表演說。對此，總統賴清德今天（9日）發文，除了感謝蕭美琴站上IPAC峰會向世界展現台灣堅定的價值與信念，也祝福蔡總統此行圓滿順利，持續深化台灣與民主夥伴的合作。

賴清德今天上午在臉書發文表示，謝謝蕭美琴接受重任，也感謝IPAC的邀請，讓我國副總統能在歐洲議會舉行的峰會發表演說，向世界展現台灣堅定的價值與信念。

賴清德接著說，昨晚蔡英文也啟程前往歐洲，應邀前往德國出席首屆「柏林自由會議」，祝福蔡英文此行圓滿順利，持續深化台灣與民主夥伴的合作。

賴清德提到，他也要感謝所有第一線外交人員的努力，持續替台灣在國際舞台上堅定前行，台灣是國際社會可信賴的夥伴，台灣將與歐洲及所有理念相近的朋友站在一起，持續向世界展現台灣人守護民主自由的信念與決心。

蔡英文昨晚也在臉書發文寫下，「外交是一棒接一棒，沒有停歇的工作」，在賴清德的指派下，蕭美琴已經結束了歐洲的訪問，這是第一次有台灣現任的副總統登上歐洲議會，並發表公開演說，對台灣來說意義非凡。

蔡英文指出，她也即將在今晚前往德國，出席「柏林自由會議」發表演說，期待能透過這次一系列的交流，繼續深化台灣與德國的合作，如同賴清德所說，台灣作為國際社會值得信賴的夥伴，將堅定地與歐洲及其他理念相近的夥伴站在一起，此行，她也會秉持著這樣的態度，向全世界表達台灣守護民主、自由的決心。



