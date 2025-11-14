專題組／報導

副總統蕭美琴為台美混血，英文名「Bi-khim」即是「美琴」的台語羅馬拼音。自幼在美國外婆與台灣奶奶間擔任翻譯，也養成她跨文化溝通的能力。2020年出任駐美代表，蕭美琴以靈活、敏捷的「戰貓」風格著稱，靠著台灣美食牛肉麵、滷肉飯等「台味」款待外賓，讓雙橡園的台灣料理成功拓展邦誼；蕭美琴在美國外交圈繳出亮眼成績，讓她一度榮獲《彭博商業周刊》評選為全球八大風雲人物之一。

本週《台灣演義》播出〈台灣戰貓~蕭美琴〉，帶您看副總統蕭美琴如何展現她的外交長才，帶領台灣躍上國際舞台。敬請鎖定週日晚間7點55分，民視新聞台53頻道。

「戰貓」台味拚外交 蕭美琴受封「全球八大風雲人物」

蕭美琴擔任駐美代表期間，成功以台灣料理擄獲許多外交官的心。(圖/民視新聞)

蕭美琴將對台灣小吃的喜愛，轉化為獨特的外交風格。她特地請雙橡園主廚以台灣特色料理款待賓客，餐桌上不僅有道地美食，也時常端出台灣啤酒以及鳳梨乾等種種曾被中國打壓的農產品，讓台灣風味成為外交的亮點。

時任東社社長方美津透露，當時就連無邦交國家的外交人員也爭相排隊造訪雙橡園，「去那邊品嚐台灣料理是件很光榮的事情。」除了美食，蕭美琴也積極透過撰文、專訪、參與研討會等各種途徑，提升台灣的能見度。2021年，她獲邀出席美國總統拜登的就職典禮，此為1979年台美斷交後，台灣代表首度受邀，被外媒形容為台美關係的劃時代里程碑。 更多精采節目請見台灣演義

