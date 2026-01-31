南部中心／報導

高雄市前鎮、小港區市議員擬參選人林浤澤，最新一波競選看板31日上架，特別的是同時出現副總統蕭美琴、高雄市長陳其邁、立法委員邱議瑩三位重量級人物同框力挺，以「戰貓」蕭美琴帶頭、會做事團隊支持的強大陣容，展現中央與地方對林浤澤的高度期待。林浤澤表示，能夠獲得副總統、市長、立委三位前輩的支持，感到非常榮幸，也深感責任重大，因為三位前輩都是以「做事」聞名，蕭副總統在外交戰場為台灣打拼，藉由國際媒體傳遞「戰貓」精神；陳其邁市長帶領高雄從疫情中快速復甦，招商引資近九千億，讓高雄重新站起來；邱議瑩委員長期在立法院為高雄爭取資源，為地方發聲從不缺席。







「戰貓」蕭美琴領軍！ 高議員擬參選人林浤澤看板有亮點

副總統蕭美琴領軍，陳其邁、邱議瑩同框高雄議員擬參選人林浤澤。（圖／民視新聞）

林浤澤說，自己從擔任議員助理開始，累積了十年的幕僚經驗，深知議會運作與政策推動的每個環節。擔任里長後，更是每天走在前鎮、小港的大街小巷，與鄉親面對面溝通，了解最真實的地方需求。本次參選，林浤澤也提出具體政策願景，聚焦在「港區再生」、「人本交通」、「長輩醫療」、「AI教育」、「全民運動」五大面向，要用專業一決勝負。邱議瑩表示，林浤澤過去就經常向她反映地方的需求和意見，透過立委辦公室為前鎮小港爭取權益，而且林浤澤年輕有為、做事認真，是前鎮小港最好的選擇。林浤澤說，這次看板的設計概念就是「中央地方會做事的團隊，支持在地會做事的林浤澤」。從副總統到市長到立委，從中央到地方，形成一條完整的資源鏈，而林浤澤要做的，就是把這些資源真正落實到前鎮、小港每一個需要的角落。

