【戰車定編】陸軍2027年提前啟動105公厘「獵豹」量產案 自製僅178輛



據了解，陸軍對戰車部隊戰力經重新估算後，規劃以108輛M1A2T戰車、460輛性能升級M60A3戰車，以及新建案自製178輛的「獵豹」105公厘輪型戰車成為陸軍戰車主戰部隊，並加速汰除450輛CM11（M48H）及50輛M41D等老舊戰車。因陸軍戰車編制案已獲國防部同意，陸軍規劃將提前178輛的獵豹105公厘輪型戰車進行建案，可望於2027年啟動量產計劃。

M1A2T今年全部交運 國軍將不再增購

廣告 廣告

陸軍向美國採購108輛M1A2T戰車部分，首批已於2024年底、2025年7月分別抵台，預計2026年上半年完成全部交運，部署於北部地區，提升防衛中樞的地面重層嚇阻的戰力。因M1A2T戰車並未被列入「不對稱作戰」裝備，加上美售台海馬士多管火箭系統高達111套，因此國防部與陸軍都有默契，對於M1A2T戰車不會再提出增購計劃案。

（資料照片／王侑聖攝）

美國軍售馬士多管火箭系統高達111套，補強「不對稱作戰」裝備。

M60A3升級卻頻拋錨 問題原來出在底盤

在460輛性能升級M60A3戰車的部分，據指出，陸軍編列72.45億元後勤作業維持費自2023年起分5年，向美國密西根州馬斯基根的引擎製造商RENK America公司，採購460具M60A3戰車全新性能提升型的AVDS-1790-2CAU引擎與零附件，目前已交運到第三批，第一批已換裝全新戰車引擎的M60A3戰車已分發到戰車部隊擔任戰備偵巡任務；不過，經常發生拋錨故障率高，讓陸軍相當訝異。

陸軍自美軍購108輛M1A2T戰車後，M60A3戰車升級計劃就發生變化。圖為M60A3戰車射擊畫面。 （資料照片／張哲偉攝）

第一批換裝全新戰車引擎的M60A3戰車拋錨故障率高，讓陸軍十分頭痛

據了解，這款全新的AVDS-1790-2CAU戰車引擎構型，製造商RENK America公司是設計可依配套方案，從750馬力分別升級到950馬力、1050馬力、1200馬力三項方案，陸軍內部質疑是否是因戰車引擎問題造成拋錨故障率高，經戰車打開由原廠技術人員檢查後發現，新引擎並未有任何問題，但傳動系統的管線老舊，以及部分組件老舊，造成管線漏油所導致，因此陸軍也發現M60A3戰車引擎更新後，要維持高妥善率，其底盤動力系統有重新檢討的需要，這才能落實性能升級。

據了解，M60A3換裝的 AVDS-1790-2CAU 戰車引擎，由 RENK America 設計，可依需求從原本約750匹馬力，升級到950、1050，最高甚至1200匹馬力，理論上大幅強化戰車機動性（擷取RENK America官網）

（延伸閱讀：【落實國防自主】陸軍M60A3戰車更換引擎案 國內廠商爭在台生產供應鏈）

中科院升級M60A3射控系統 年中有望測評

另外，M60A3戰車的射控系統性能提升案，由中科院勇虎計劃室負責升級的TTS射控系統，提供第三代熱像儀夜視能力，使其夜戰性能接近早期M1戰車，一樣具備獵殲系統（Hunter-Killer），讓砲管的指向精度、穩定度皆獲得大幅提升，射控以升級為全數位化；該系統中科院與義商李奧納多子公司的Leonardo DRS簽署合作備忘錄後，目前中科院已開始進行M60A3戰車改裝升級的「射、砲控及觀瞄系統」，而合作的外商也派技術人員參與，年中改裝後M60A3戰車將進行各項的作戰測評，若合格陸軍會將提前建案，分批將460輛換裝新引擎的M60A3戰車改裝中科院研製的「射、砲控及觀瞄系統」。

中科院院長李世強（左）與 Leonardo DRS 副總裁 Alan M. Mosher（右）簽署 M60A3 戰車升級合作備忘錄，射控、砲控、觀瞄系統升級同步瞄準國際市場。（中科院提供）

中科院研製的射控系統，該系統已獲外商的青睞，圖為台北航太展

「獵豹」車高降低 預計2027啟動178輛量產

至於獵豹105公厘輪型戰車的部分，經陸軍評估規劃，考量其機動性與搭配步戰協同作戰的需求，105公厘輪型戰車量產數量為將178輛，軍備局依陸軍對車高與隱蔽性的要求，將D3樣車車高壓縮至 3 公尺以下，主要是陸軍原規劃是要搭載戰鬥人員，為方便人員由車後門進出，車身高度才超過3.3公尺，經改為輪型戰車規格，車內空間除去戰鬥人員後，車身才能降低近40公分，來大幅提升戰場生存性。據了解，若105公厘輪型戰車D3樣車順利於今年上半年完成各項作戰測評，陸軍也考慮將178輛輪型戰車提前建案，預定於2027年啟動量產計劃。（責任編輯：王晨芝）

（延伸閱讀：【戰車定編】M60A3脫胎換骨 陸軍評估配合「強心」升級動力系統）

更多上報報導

【不對稱戰力】無人機採購首現拉脫維亞 海巡署宜通盤考量擇優選用

【內幕】海巡署「岸海監偵遙控無人機」案 狠甩國產化一記耳光

【天琴專案】織女星計劃復活 打造國造無人忠誠僚機