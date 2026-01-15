【戰車定編】M60A3脫胎換骨 陸軍評估配合「強心」升級動力系統

為了提升M60A3戰車（大圖），引擎將由750馬力升級至950馬力，引擎型號從AVDS-1790-2CAU（小圖） ，調整為AVDS-1790-6CA。（合成畫面／資料照片、RENK 官網）



陸軍為提升460輛M60A3戰車戰力與妥善率，將同步進行「換心（引擎）」與「強心（射、砲控及觀瞄系統）」性能提升案，據了解，但隨著第一批換新引擎的M60A3戰車分發部隊執行戰備偵巡任務，仍狀況不斷，經檢修發現雖新引擎沒問題，但戰車動力系統內管線老舊漏油的問題仍存在，若不一併更新，要維持高妥善率，還是會有難度；因此陸軍正評估配合射、砲控及觀瞄系統升級同時，將新引擎的750匹馬力升級到950匹馬力同時更新動力系統（變速箱、扭力桿及最終傳動等組件），讓M60A3戰車真正脫胎換骨。

廣告 廣告

M60A3提升有3方案 僅950馬力免更動後車體空間

據了解，目前陸軍更新的全新的AVDS-1790-2CAU戰車引擎構型，製造商RENK America公司是設計可依配套方案，從750馬力分別升級到950馬力、1050馬力、1200馬力三項方案；這三項方案搭配不同的變速箱與增加各項組件，例如引擎由750馬力升級到950馬力，除要調整引擎內組件（型號從AVDS-1790-2CAU，改為AVDS-1790-6CA），搭配變速箱從CD-850改為升級版CD-850，並要安裝增壓空氣冷卻器與升級版變速箱冷卻器兩項，目前評估升級到950馬力，每輛約需50萬美金；如果升級到1050馬力與升級到1200馬力，需更換完全不同變速箱，引擎增加的配件則分別為4項與7項；升級到1050馬力每輛約需120萬美金；升級到1200馬力，每輛約需140萬美金。加上因變速箱與動力包件的不同，除升級到950馬力無需更動後車體空間，其他兩升級案都會動到後車體的空間。

取自中華民國陸軍臉書

M60A3戰車動力系統更新除引擎從750馬力升級到950馬力，變速箱也要用升級版的CD-850，但不用改變後車體空間。圖為陸軍教官向學員介紹戰車引擎的運作、維修等事項畫面。（

950馬力升級經濟效益最佳 首輛免費車供軍方測試

就因為M60A3戰車動力系統的三項升級方案，從750馬力升級到950馬力，更動的最少，變速箱也是用同款的升級版CD-850，經費也是最節每輛約需50萬美金（1500萬台幣），460輛約近70億台幣，與更新460具AVDS-1790-2CAU新引擎的72.45億台幣並未相差太多，這也是最具經濟效益的升級案。

M60A3戰車升級至950馬力是軍方評估過最具經濟效益的方式。圖為製造商研製過程照。（取自RENK官網）

據了解，陸軍當初採購460具AVDS-1790-2CAU新引擎時，製造商RENK America公司曾承諾免費將一輛的750馬力M60A3戰車升級到950馬力後，提供給陸軍進行性能的測試與評估；因陸軍已交M60A3戰車給中科院勇虎計劃室裝上研製的「射、砲控及觀瞄系統」，將於今年進行各項作戰測評，若同時也由製造商進行動力的升級，將可把M60A3戰車性能提升同時進行，讓戰力升級與維持高妥善率同步到位。（責任編輯：殷偵維）

陸軍已交M60A3戰車給中科院勇虎計劃室裝上研製的「射、砲控及觀瞄系統」，將於今年進行各項作戰測評。圖為該案的概念設計圖。（取自國防部裝甲兵季刊）

陸軍已交M60A3戰車給中科院勇虎計劃室裝上研製的「射、砲控及觀瞄系統」，將於今年進行各項作戰測評。圖為

（延伸閱讀：【戰車定編】陸軍2027年提前啟動105公厘「獵豹」量產案 自製僅178輛）