戰鍾東錦！綠苗栗縣黨部全代會挺陳品安 公職提名改採全民調

民進黨苗栗縣黨部昨（30）日於公館鄉范大哥餐館舉行「第20屆第二次縣黨代表大會」，除了感謝全體黨代表這一年來在各崗位深化民主的努力，本次大會更通過了關鍵的提名辦法修正。親自與會的苗栗縣長參選人陳品安表示，未來的縣長之爭不僅是一場選舉，更是關於苗栗未來的「價值選擇」，呼籲鄉親能「鼎力支持」具備能力改變故鄉且廉潔的人選。

民進黨苗栗縣黨部指出，此次大會除感謝全體黨代表這一年來在各崗位深化民主的努力，更通過了關鍵的提名辦法修正，包含羅貴星、翁杰、許櫻萍、陳光軒等多位民進黨籍縣議員出席，縣黨部主委陳詩弦鄭重向全體縣黨代表介紹陳品安，並感性呼籲基層幹部務必團結一致，傾全力支持她，共同守護苗栗。

民進黨苗栗縣長參選人陳品安發表談話。（圖／民進黨苗栗縣黨部提供）

針對第四、五類公職選舉，大會決議將《民主進步黨苗栗縣黨部第四、五類公職候選人提名辦法》第8條原為「應採黨員參加投票25% （由戶籍屬該選區之全體黨員）與民意調查75%（該選區之公民）之比例方式兩者合算積分較高者依序產生提名」之規定，修改成「應採該選區全面民意調查（全民調）作為提名依據」，這象徵未來苗栗縣民進黨黨務運作將更趨向民意導向。

陳品安在致詞中分享了她的參選動機，她強調改善苗栗在托育環境、法治廉能、交通與產業轉型上的急迫需求；最後她也感性致意，重申這不僅是一場選舉，更是一場關於苗栗未來的「價值選擇」，因此要拜託全體黨代表作她的後盾，一起努力翻轉苗栗、開創新局。





