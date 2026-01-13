戰雲密布！伊朗拋核武談判止戰 外媒揭密川普傾向「會面前先動手」

〔編譯陳成良／綜合報導〕中東局勢進入暴風雨前的寧靜。在美軍目前處於「待命模式」的表象下，白宮內部正經歷激烈的戰略拉鋸。據《華爾街日報》12日獨家報導，儘管德黑蘭拋出願意重啟核武談判的最後提議，但總統川普目前仍傾向於授權新的軍事打擊。

報導引述美國資深官員指出，伊朗外長阿拉奇(Abbas Araghchi)已於週末連繫美方特使魏科夫(Steve Witkoff)，釋出談判意願。川普週日在空軍一號上證實雙方正安排會面，但他隨即向幕僚示意：「我們可能必須在會面前先採取行動。」專家揭端倪指出，川普認為若不對殺害600多名示威者行為實施報復，將嚴重損害美方威信，因此他傾向採取「先打再談」的強勢戰術。

白宮內部路線戰 范斯力主外交優先

這項傾向動武的立場在白宮內部引發爭論。據了解，副總統范斯(JD Vance)正敦促川普在報復行動前先嘗試外交手段。范斯的發言人馬丁(William Martin)證實，范斯正與國務卿魯比歐(Marco Rubio)共同向總統呈報包含外交、軍事、網路攻擊在內的「選項組合」。

范斯雖然認同伊朗對美國構成威脅，但他擔憂此時動武恐落入德黑蘭的宣傳陷阱，讓該政權得以宣稱抗爭是由外國勢力操縱。

軍力已就位 1關鍵曝川普「不可預測性」戰略

儘管美軍目前在中東無航艦壓陣，但川普隨時可動用遠程轟炸機或海空軍力量實施打擊。而德黑蘭方面則持續威脅，若美軍因應抗爭介入，駐紮於阿拉伯半島東側的美軍目標將面臨飛彈反擊。

布魯金斯學會(Brookings Institution)專家馬洛尼(Suzanne Maloney)分析指出，伊朗政權在遭受美方壓力後，反而表現出更高的風險耐受力。川普將在週二(13日)與高層幕僚會晤後定奪最終行動。報導指出，川普正運用其招牌的「不可預測性」策略，一方面讓特使與對方接觸，一方面維持隨時開火的武力威懾，讓德黑蘭陷入極大的心理壓迫。

