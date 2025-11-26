戰首都？列吳怡農黨內互比民調「第一」 王世堅：不敢奢望

民進黨內有意參選台北市長的吳怡農。（圖／東森新聞）





民進黨內有意參選台北市長的吳怡農，今天（26日）發布了一份互比式民調，當中王世堅排名第一，而吳怡農自認自己只有落後2.4%排名第二，讓他覺得備受肯定。但是綜觀整份民調，若將藍綠白所有傾向的民眾算進去，那麼吳怡農差距王世堅則擴大到22%，因此藍營調侃，果然是「台北最好的第二個選擇」。

立委（民）王世堅：「讓我當了一日市長，我就已經很高興，可以讓我寫到族譜了，我的職志是在立法院。」

露出堅式靦腆笑容，被拱戰北市長的王世堅仍一副從從容容，只滿足一日市長的形容，自知不是選市長的面容。立委（民）王世堅：「鄭麗君副院長，那個徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜他們都比我強太多了，因為他們覺得有更強的人選。」

就算黨內還沒徵詢，但有意角逐的吳怡農，早就將各路人馬列入可能人選。他公布了一份委託山水公司的民調，說在民進黨支持者部分，自己只有輸給王世堅2.4%，但若納進所有政治傾向，王世堅領先吳怡農22%。

民調專家吳世昌：「以民進黨所有的候選人來講最強的候選人，那民進黨其他的候選人能不能像王世堅一樣，吸引到中間或是淺藍的支持者，我覺得這個還要後續的再觀察。」

但王世堅若披綠袍參戰，能贏現任台北市長蔣萬安民調多少？吳怡農的民調沒有做，他只做了自己跟黨內可能人選互比民調。

壯闊台灣理事長吳怡農：「市長大選還有一年的時間，現任者（蔣萬安）已經有3年的政績，現在做對比式的民調，我們不用做都知道結果，結果的落差會非常大，因為我們選舉都還沒開始。」

只是台北市長一戰，民進黨人選還在難產中之際，隔壁的新北市就已經在26日中執會後，由主席賴清德提名蘇巧慧參戰，而苗栗縣也提了陳品安作為候選人，要與現任縣長鍾東錦一戰。

民進黨新北市長提名人蘇巧慧vs.主席賴清德：「巧慧巧慧巧慧，凍蒜凍蒜凍蒜。」

綠營其他縣市人選，陸續各就各位，偏偏沒定於一尊的首都，被拱的在笑，想選的也在笑，誰最後是皮笑肉不笑，就看選民覺得誰的參選在開玩笑。

