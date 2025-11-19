戰鬥女老師把學生當黑幫治理，膠帶死纏嘴巴、椅子砸頭！家長氣炸。圖／翻自《太陽報》

俄羅斯亞提姆（Artyom）地區近日出現一名具有爭議的數學女老師，她把高年級學生當成黑幫在治理，對男同學使用膠帶，把他嘴巴死纏封住，還用椅子打學生的頭，引發家長震怒反彈。

據英國《太陽報》報導，從流出的教室監視器畫面可見，這名戰鬥女老師對著一名男同學，使用膠帶死死纏住他的嘴巴。另一段畫面可見，她拿起椅子砸向另一名學生的頭，幸好下手不重。

不過上述這些畫面流出後，引發許多家長抗議與震怒，紛紛向學校投訴並直呼：「這太誇張了！」、「我真的嚇壞。」並呼籲校方將這名老師革職。據悉普列莫爾斯基區（Primorsky）檢察官已對這名爭議教師展開調查，老師則辯稱她是在懲罰會哭鬧的孩子，但這些懲罰都是用「開玩笑」的方式。

雖然許多家長極力反對這名老師繼續任教，但這位老師的「後台」還不少。兒童權益監察員羅馬諾娃（Olga Romanova）反而指責教室監視器畫面的正當性，批評有家長非法取得畫面，又將其散佈在網上，讓兒童的個資被公開。另外校方也為這名老師背書，稱她是一名受到學生敬重的老師。



