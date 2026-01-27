戰鬥機防寒衣OTS-600型到了 空軍：3月底全部配發

空軍今公佈飛行員配備的OTS-600型防寒飛行衣，空軍表示，當日間海溫低溫低於18度，夜間海溫低於20度，飛行員就必須穿上防寒飛行衣執行飛行任務。空軍預定在3月底發放給全軍的飛行員。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 花蓮空軍基地一架編號6700 的 F-16V 單座戰機2026年1月6日晚間執行夜間訓練時失事墜海，上尉飛官辛柏毅並未穿著防寒衣，引發關注。空軍參謀長李慶然8日立院備詢說，戰鬥防寒衣影響操作，飛行員過去反映不好。這次幸運買到這一套，戰鬥機要量身訂製，今年3月可以到貨。空軍也在今(27)日公布，由三位飛行員展示給國人看。

戰鬥機飛官防寒衣主要是飛機失事後，入水時防止快速失溫，根據美軍最新採購F-35最高規格的防寒衣，每套約4500美元。但這次台灣F-16 V戰鬥機失事墜海後，外界也關注為什麼空軍沒有提供防寒衣給飛行員。

但根據國民黨立委徐巧芯提供的預算書資料，空軍其實已將採購預算編列在去年預算書裡，項目屬於「各型地面支援裝備零附件購製及保修」的「地面支援裝備（開口式合約）」軍購案，114年度計需外匯美金1.250.821元，折合新臺幣40,000千元。

空軍參謀長李慶然8日接受國民黨立委王鴻薇質詢也表明，去年是要採購1300件左右。現在陸續交貨，慢速機400套已經交了2百套，戰鬥機部分要比較符合量身訂製，陸續交貨，目前5聯隊已經有部分型號先交貨。這個交貨是正常的。

空軍今日也展示給國人新型戰鬥防寒衣，由三位飛行員分別展示，防寒衣則穿在飛行服內。空軍今公佈飛行員配備的OTS-600型防寒飛行衣，空軍表示，當日間海溫低溫低於18度，夜間海溫低於20度，飛行員就必須穿上防寒飛行衣執行飛行任務。空軍預定在3月底發放給全軍的飛行員。

