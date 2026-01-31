「戰鬥機」？華為P60被釘子貫穿仍能用 網友曬圖喊還防彈

近日，一則「華為P60被釘子貫穿仍可正常使用」的貼文在社群平台引發熱議。有網友曬出照片顯示，一支華為P60手機機身被釘子直接貫穿，從背面刺入、穿過主機板直達螢幕，但手機仍可順利開機、操作流暢，畫面曝光後迅速引起大量轉發與討論，不少網友戲稱該機為真正的「戰鬥機」。

據觀察者網報導，當事機主受訪時表示，該手機是在施工過程中不慎被釘子戳穿，且刺穿位置「是從主機板一路穿到螢幕上方」。令人意外的是，手機受損後並未立即失效，機主仍照常使用了3至4天，直到考量安全與實際需求，才決定更換新機，而這支被稱為「機堅強」的P60則被保留下來作為紀念收藏。

事件曝光後，部分網友針對手機仍能運作的原因進行分析，推測釘子刺穿的位置可能剛好避開CPU、電池與其他核心零組件，因此未造成致命損壞。也有熟悉硬體結構的網友指出，現代智慧型手機內部零件分布精密，只要關鍵元件未受波及，短時間內仍有可能維持基本功能。

不過，相關業內人士也提醒，手機在遭受穿刺、彎折或重擊等極端狀況後，是否能繼續使用，關鍵在於受損位置是否影響主機板、電池、排線或攝影模組等重要結構。特別是鋰電池一旦遭擠壓、穿刺或高溫影響，可能出現鼓包、起火甚至爆炸風險，建議用戶一旦發生類似情況，應立即停用並透過正規管道進行檢測與維修。

隨著消息發酵，愈來愈多網友也陸續曬出自己在各種極端情境下仍能正常運作的華為手機案例，盛讚其耐用性表現。有人留言過去曾出現手機墜樓、落入火坑仍可使用，甚至有一名男子在南非開普敦的住宅外遭遇蒙面劫匪，當時匪徒朝他的胸膛開了槍，劫匪搶走15英鎊現金後逃之夭夭。不過，這名男子最終大難不死，因為胸袋裏的華為手機幫他擋了一槍。

