戰鬥民族大鬧航班！發酒瘋脫到剩內褲折返跑 逼組員開艙門「跳機摔成腳殘」

1名疑似處於爛醉狀態的俄羅斯男子在航班降落前夕大鬧航班。（翻攝自抖音）

曼谷廊曼機場驚傳一起令人瞠目結舌的飛安事件，1名疑似處於爛醉狀態的俄羅斯男子，在搭乘泰國亞洲航空從越南芽莊飛往曼谷的途中，竟在降落前夕突然情緒失控。

綜合泰媒報導，根據同機旅客1月31日上傳的驚悚畫面顯示，這名男子在飛機降落前15分鐘便開始在機艙內發瘋，不僅大聲咆哮，甚至在眾目睽睽之下將衣物全數脫光，全身僅剩下1件黑內褲，隨後更在走道上瘋狂來回奔跑，嚇得周遭乘客四處躲避。

目擊者指出，男子身上散發著極其濃烈的酒精味，空服員雖然多次嘗試壓制並安撫其情緒，但在高空飛行期間難以完全掌控這名體格壯碩的「戰鬥民族」。當飛機好不容易落地並停穩在停機坪後，男子情緒變本加厲，不斷怒吼威脅機組人員立刻打開艙門，並警告任何人都不准靠近他。就在艙門開啟的一瞬間，他竟無視高度直接縱身一躍跳下飛機，重重摔落在跑道上，當場導致腿部受傷。

摔傷腿的俄男一度想躲車底閃避追捕，沒想到地板太燙了。（翻攝自抖音）

然而，這場鬧劇並未因跳機受傷而收場。即便腿部已經受創，男子仍展現出驚人的頑強能量，企圖在跑道上躲避地勤人員的追捕，甚至一度想爬進1輛機場公務車的車底躲藏。最終因為泰國炎熱天氣導致跑道表面溫度過高，燙得他不得不放棄抵抗，隨後被趕到的維安人員團團包圍並強制帶離現場。

這起荒唐的鬧劇雖然未造成其他人員受傷，但已引發網友對機上酒精管制與飛安維護的熱烈討論，而該名男子也恐將面臨泰國嚴重的法律制裁。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

