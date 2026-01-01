戰鼓與巨幅國旗齊現 桃園元旦升旗典禮氣勢磅礡

▲115年元旦升旗典禮移師長庚養生村舉行。

【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市長張善政今（1）日上午前往龜山區，出席「115年桃園市元旦升旗典禮」。張善政表示，今（115）年市府將元旦升旗典禮移師長庚養生村舉行，象徵對桃園市民健康長壽的祝福，同時也邀請幼兒園小朋友一同登台，則展現桃園「老幼共好」的生機與溫暖，期盼新的一年各產業持續蓬勃發展，市民在各領域全力揮灑，為桃園、為中華民國共同努力打拚。

▲國軍二一砲指部官兵進行巨幅國旗展旗，展現磅礡氣勢。

張善政表示，今日典禮現場還有另一個亮點，環保局與桃園市汽車同業公會合作，於活動現場展示多輛經典古董車，象徵市府近年積極推動靜桃專案，向大眾傳達不用改裝汽車排氣管、愛車也能很環保，用優雅且有品味的方式守護環境，共同維持桃園宜居品質。

▲桃市元旦升旗典禮拋勝利彩帶。

民政局表示，今日升旗典禮活動邀請民歌歌手施孝榮登台獻唱，以渾厚溫暖歌聲為新年揭開序幕；陸軍專科學校精彩的戰鼓表演；國軍二一砲指部官兵進行巨幅國旗展旗，展現磅礡氣勢；憲兵205 指揮部《科技領航‧國旗翱翔》無人機懸掛國旗榮耀進場；樂天女孩則帶來「催落曲」帶動跳，邀請全場民眾一同拋出象徵國旗意象的「勝利彩帶」，為桃園新年注入祝福與希望。