戰「最後一波冷氣團」！草莓大福漲價仍熱賣 凌晨排隊人潮爆棚

北台灣受到今年最後一波冷氣團影響，氣溫驟降又濕又冷，但迪化街知名和菓子店前仍出現大量排隊人潮，只為搶購草莓大福。儘管店家尚未正式公告開賣，且單價已調漲至80元，民眾仍從凌晨開始排隊，開賣後一小時內就被搶購一空。由於今年天氣炎熱，苗栗大湖草莓種植時間較往年延後半個月，導致目前每台斤價格創下800元新高，預計明年初才會回穩。

民眾徹夜排草莓大福。（圖／TVBS）

迪化街知名和菓子店每年草莓季都吸引大批民眾，今年雖未對外公告正式開賣，但排隊人潮依然絡繹不絕。有民眾週二特地從基隆前來卻撲空，隔天凌晨4點多就趕來排隊，直接購買10盒。另一位排隊民眾表示，凌晨五點半到達時原以為沒人，轉頭才發現已經有許多人在排隊，由於每人可加購5盒，當然就買好買滿。

店家每天早上9點開始發號碼牌，接近10點時店員就提醒後面的人可能買不到，但仍有許多民眾不願放棄。一位住在附近的民眾表示，這裡取貨比較方便，而且他們家的紅豆餡很好吃，去年七點多來還有貨，但現在來得太晚就沒東西了。

草莓目前供應和品質不穩定。（圖／TVBS）

店員解釋，目前草莓供應和品質尚不穩定，因此今年價格調漲到一顆80元。儘管漲價，草莓大福仍被一掃而空，店家從去年開始特別設置內用區，讓觀光客也能品嘗到。一位民眾提到，雖然今年漲價了，但主要是因為有人特別喜歡這家的口味，認為比較好吃。

迪化街城隍廟附近在草莓盛產季時，年貨大街就會變成「草莓大福一條街」，多家攤販出來販售，吸引滿滿人潮。有民眾透露，甚至有人一次購買50顆，幾乎每一家店都有人排隊。不過，由於現在草莓價格還未回穩，專家建議民眾若撲空也不必太在意，晚一點購買或許更划算。

