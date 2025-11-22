戰20年！高教教師評鑑廢除難度高 教育部態度保守
大專校院教師評鑑自2005年起列入《大學法》，執行20年來，延伸諸多不合理規定，高教工會與全教總日前均要求，盼能立委合作修法《大學法》，廢除這項作法。不過教育部態度依舊保守、立場保留，請大學協進會協助蒐集會員學校意見，作為擬定政策參考。
遽聞，教育部高教司於近期邀約教育團體商議，教育部則在會議上表明，廢除評鑑涉及修法，難度很高，因此目前研議先訂立指引。
教育部說明，在113年10月，監察院已針對部分大專校院教師評鑑制度損及教師權益，作成調查意見，並請教育部研議訂定教師評鑑參考原則。
教育部提到，為廣泛蒐集意見，已邀集大學校院協進會及教師工會團體開會研商，工會團體建議教師評鑑項目應以教師專業為主，並透過校內民主過程達成共識。且為促進教師專業發展，建議學校應建立教師專業發展支持系統。教育部並請大學協進會協助蒐集會員學校意見，以作為擬定政策參考。
中職》黃子鵬披69號戰袍 駕鷹返鄉
餐飲應援藍色 港都飯店優惠齊發
百慕達錦標賽》一件毛衣闖天涯 申克奪PGA首冠
