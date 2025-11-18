戰2026新北市長！蘇巧慧談「稅收超徵」應該「法制化」、承諾「有盈餘就普發」…指《財劃》贊成新北市拿最多、反對「未經討論」國民黨版本「新北人均最低」

中央政府於本月5日開放登記「普發現金1萬元」，新北市議會民進黨團上月28日在總質詢中，強烈呼籲新北市政府跟進中央政策，並「擴大加碼」；新北市長侯友宜則回應，新北市目前仍有累積高達 887 億元的債務待償還，「若真要普發 4 萬 6 千元給每位市民，那要我去賣大樓、賣公園來換現金嗎？」對此，民進黨立委、民進黨2026新北市長選舉候選人蘇巧慧今（18日）於電台節目談及「稅收超徵」議題，認為應該要「法制化」。

針對新北市政府稅收超徵，蘇巧慧指出，此次中央政府之所以「普發現金1萬元」，是因為政院在進行背景評估後，認為政院有能力可以普發1萬元，由行政權提供、執行，「這才是符合遊戲規則、三權分立的狀況」。

回到地方政府，蘇巧慧說明，每個地方當然都會有負債、有福利要做，「如何決定是否要普發現金？我覺得解鈴還須繫鈴人」。 蘇巧慧表示，本來國家的財政制度、權力分立制度，從中央至地方，要有一致的標準。

蘇巧慧說，如果大家現在有一個共識，認為超徵稅收就應該普發、還給人民，「那我建議將這件事情『法制化』，我們要評估條件、制定規則」。蘇巧慧表示，若當選新北市長，「在符合條件的情況下，如果真的超徵稅收，會考慮普發現金」。

蘇巧慧呼籲，如果民心是希望有超徵，就普發現金，「那從中央到地方，就應該設計一套制度」。她以公司舉例，「若公司有盈餘，在公司可負擔的情況下，當然要發放給股民」。

而有關行政院長卓榮泰表示，將「全面迎戰」《財畫法》，蘇巧慧指出，「我一直都是主張，新北市應該拿最多」。蘇巧慧點出，身為國家立法委員，是新北市樹林、鶯歌區選她擔任國會議員，「以我的立場，一定是樹林、鶯歌區優先、然後新北市，但我還是要為整體國家考量」。

蘇巧慧舉例，像是育兒津貼，「我當然希望新北市拿最多，但站在國會議員身份，台灣的孩子不該因為生在不同地方，而有不同待遇」。針對《財畫法》，蘇巧慧表示，「我支持新北市拿最多，但現在國民黨這個『未經討論』的《財畫法》版本，新北市所分配到的『人均』，依然是全國最低，所以我反對這個版本」。

（圖片來源：新聞放鞭炮）

