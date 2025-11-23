戰2026新北？李四川再表態願承擔 在地議員喊出最佳時間點！
面對2026地方選舉，各政黨參選人已積極暖身，其中新北市長人選部分，被外界點名的國民黨潛在人選台北市副市長李四川昨（22日）也表明，黨若一定要他承擔，他不排斥。國民黨新北市議員林金結則是認為，「如果李明年3月1日能夠投入新北選舉，是最好的時間點」
林金結22日在節目《頭家來開講》中分析，民進黨的蘇巧慧現在勤跑行程，而國民黨也在中常會請主席開始啟動選戰相關行程，「我覺得對李四川來說，在輝達事件結束之後，農曆年前宣布，過完農曆年之後開始投入相關行程」。
林金結進一步說，因為輝達備忘錄可能會在農曆年前簽完，大概預估10月左右會動工，之前侯友宜市長選舉也是在3月1日開始投入選舉，因此也希望李四川能夠按照此時程，「如果明年3月1日能夠投入新北選舉，是最好的時間點」。
值得關注的是，台北市政府21日傍晚宣布與新壽完成合意解約協議，外界解讀李四川任務告一段落，即將出戰新北市長選舉，加上立院21日通過「李四川條款」，蔣萬安昨出席2025年CBMC台灣年會「城市論壇」，被問及「分手」新壽、何時「放手」李四川？蔣笑回，離選舉還有很長一段時間，「我們現在都全力專注在拚市政」。李四川昨受訪也說，其實時間還很久，「但如果黨一定要我承擔，我不排斥」。
