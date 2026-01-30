戲劇女王洗刷冤屈！米倉涼子涉毒案獲不起訴 日媒：男友離日成關鍵

娛樂中心／程正邦報導

米倉涼子演《派遣女醫X》系列長期受好評。（圖／翻攝自ryoko_yonekura_0801 IG）

曾以《派遣女醫X》創下高收視神話的日本女星米倉涼子，自 2025 年 10 月捲入吸毒疑雲後，演藝事業一度停擺。歷經三個月的司法調查，東京地方檢察廳於今（30）日正式宣布，針對米倉涼子涉嫌違反《麻藥取締法》一案，裁定不起訴處分。這項結果不僅讓支持她的影迷鬆了一口氣，也確保了她主演的最新電影能如期與觀眾見面。

突襲搜查震驚日媒 官網曾發聲配合調查

這起震撼亞洲演藝圈的事件起源於《週刊文春》的爆料。去年 8 月，日本麻藥取締部突襲搜索了米倉涼子與阿根廷籍男友 Gonzalo Cuello 位於東京的共同租屋處，據傳現場查獲了疑似吸食器具及不明藥物。消息曝光後，米倉涼子透過官方網站大方承認住處確實遭到搜索，並強調會全力配合司法調查，但對於具體案情則保持沈默。

今年 1 月 20 日，檢方一度將其函送法辦並準備起訴，讓外界猜測這位「收視女王」的職業生涯恐將終結。然而，檢方今日的裁決逆轉了局勢。雖然檢方並未詳細說明不起訴的具體法理依據，但法律專家推測，可能與毛髮尿液檢驗結果，或是無法證實藥物與其有直接關聯有關。

米倉涼子涉毒案獲不起訴，過去有男友伴隨但現不見身影。（翻攝網路）

阿根廷男友神隱回鄉 五年情疑因案畫下句點

案情另一大焦點在於與米倉涼子交往超過五年的阿根廷舞蹈家 Gonzalo Cuello。在搜查行動曝光前，男方便以「家人生病」為由倉促辭去東京的舞蹈教職並返回阿根廷。自此之後，男方如同人間蒸發，未曾再公開露面或回日。

日媒推測，由於住處為兩人共用，不排除相關違禁品與男方關聯較大。隨著男方離境且音訊全無，外界普遍認為這段五年跨國戀情已不堪壓力、分崩離析。

影后重返大銀幕 新作《Angel Flight》如期上映

隨著不起訴處分的定案，米倉涼子的演藝活動將重回正軌。最受矚目的是預計在 2 月上映的電影新作《Angel Flight》。該片描述將遺體運送回國的專業人員故事，原本片商因涉毒爭議陷入是否延期或剪輯的困境，如今司法還清白，片商已確認宣傳活動將照常舉行。

