「戲劇女王」連靜雯淡出10年 一場病成轉行關鍵

連靜雯改做直銷。(圖/FB@連靜雯joanne lien)

女星連靜雯曾拍過《四千金》、《台灣霹靂火》、《天下第一味》、《天下女人心》等八點檔，被封「戲劇女王」，但2016年後逐漸淡出螢光幕，轉經營直銷。近日，她在臉書分享轉行的關鍵，是因為生一場病，讓她反思未來的人生規劃。

連靜雯2016年推出戲劇作品《多桑の純萃年代》、《白鷺鷥的願望》，就淡出觀眾的視線。她15日發文坦言，過去擔任八點檔演員時，每天在鏡頭前演別人的人生，但在一場病之後，才第一次真正停下腳步，問自己：「如果連健康都失去，我還剩下什麼？」那一刻，她明白健康不是理所當然，人生更不能交給別人做決定，「於是，我選擇轉彎。離開熟悉的舞台，踏上沒有人替我寫好劇本的人生。」

連靜雯2016年10月出席《多桑の純萃年代》見面會。(張祐銘攝)

對於很多人說她是「順境轉舵」很幸運，連靜雯不這麼認為，「只有我自己知道，這條路一點都不輕鬆，懷疑、否定、挫折、壓力一樣都沒少。」然而，轉行後遇到的困難，沒有將她打倒，挫折也沒讓她放棄，「因為我越走越清晰，能把人生的方向盤握在自己手裡，那才是真正的底氣。」

連靜雯在新事業打拚10年，自認終於可以給自己交代，特別感謝一路帶領她的貴人，以及在低谷時依然願意相信她的夥伴，「我學會了一件事，當你選擇為自己的人生負責，你的生命就能去影響很多生命。」頗為尷尬的是，留言區出現不少反直銷的聲音，但連靜雯沒有多加理會，繼續在限動宣傳產品。

