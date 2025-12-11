戲劇女神賴雅妍久違同框王傳一 螢幕CP再合體粉絲吃瓜

【緯來新聞網】演員王傳一與多年好友朱德剛組成全新舞台組合，推出相聲脫口秀作品「壹加一剛好比三小」，將於明年（2026年）2月28日從台中中山堂起跑，陸續前進台北、新竹、高雄四地巡演。近期主辦單位更加碼宣布特別邀來豪華客座嘉賓陣容，一舉邀來賴雅妍、唐從聖、陳漢典、海裕芬等四位藝人，其中，賴雅妍與王傳一多次合作戲劇，兩人早已是觀眾心目中最佳「螢幕 CP」，這次有了「戲劇女神」賴雅妍的驚喜助陣，將為脫口秀與相聲橋段中展開近距離吐槽與戲劇式互動，為演出帶來熟悉卻全新的化學反應。

綜藝節目出身的陳漢典，擁有模仿技巧與即興反應能力，應是「笑果最大推進器」，私底下只要對方講一句，另一位就知道要接什麼話，這樣的默契可說是最佳拍檔最佳好友的典範。另一位嘉賓海裕芬，除了以主持身分廣為人知，在電視劇「花甲男孩轉大人」中精湛詮釋「姑姑」一角而深受觀眾喜愛，並獲封「國民姑姑」。她近年在戲劇、主持領域皆展現亮眼表現，此次跨足相聲脫口秀舞台，演技與臨場反應的魅力備受期待。

王傳一為了相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》首次以「說相聲」亮相，顛覆以往戲劇形象的他在記者會上與朱德剛的「六十六」順口溜，不僅現場媒體驚喜萬分，影片隨後在社群上迅速發酵，引起網友熱烈討論，王傳一自曝從小聽相聲長大，這次終於「不是說說而已」。他與相識16年的好哥哥朱德剛同台，兩人情誼深厚，如今把默契搬上舞台。



《壹加一剛好比三小》巡演首站臺中中山堂，口碑場將於 2026 年 2 月 28 日開跑，接續於台北南海劇場（3 月 7、8 日）、新竹縣演藝廳（3 月 21 日）以及高雄大東文化藝術中心（4 月 25 日）登場。演出門票現已正式開賣，購票請洽 OPENTIX 兩廳院售票系統。

