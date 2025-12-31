戲劇扎根生命教育 南台中樂活劇團蒞臨瑞穗鄉公演

南台中樂活劇團在團長林文健率領下蒞臨花蓮縣瑞穗鄉演出聖誕音樂劇《追星》，引領孩子們理解愛、合作與信心的重要。(瑞穗鄉公所提供)

記者林中行／花蓮報導

南台中樂活劇團三十一日在團長林文健率領下蒞臨花蓮縣瑞穗鄉演出聖誕音樂劇《追星》，以活潑生動的故事，引領孩子們在戲劇中理解愛、合作與信心的重要。

瑞穗鄉公所表示，南台中樂活劇團自民國九十一年成立以來，長年奔走各地巡迴公演，致力以戲劇陪伴社區、校園與偏鄉孩子，透過戲劇傳遞生命教育理念，教導幼兒學會謙卑、悔改，並將光與希望帶給他人。

劇團導演陳柏嘉表示，劇團每年在聖誕期間特別舉辦公益巡演，希望為每一個敞開的心靈帶來佳節的美好信息，將「新生命的祝福與盼望」透過戲劇溫暖傳遞，而孩子的心最純真，我們希望在歡笑與音樂中，讓他們看見生命更深的價值。

陳柏嘉指出，此次演出的《追星》音樂劇，以三位智者追尋「希望之星」的旅程為主軸，透過角色轉變，孩子們看見「在驕傲中學習謙卑、在錯誤中懂得悔改」的重要，也理解唯有合作與彼此支持，才能一起找到真正的希望。

瑞穗鄉長吳萬德表示，生命教育的影響往往來自生活中的小感動，而戲劇正是最能觸動孩子心靈的方式之一，透過劇團專業的表演，孩子們能在輕鬆觀賞中體會人際和諧、互助精神與社會關懷的價值。

吳萬德指出，此劇強調「合作比單打獨鬥更重要」，幫助孩子理解每個人都是團隊中的重要一員，唯有互相扶持才能完成使命。同時，劇情也傳達「在愛與信心中找到力量」，即使面對挑戰，也能懷抱希望向前。