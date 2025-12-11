戲劇男神獻相聲處女秀！「螢幕CP」久違合體 嘉賓陣容曝

王傳一、朱德首次合作相聲脫口秀默契十足趣味橫生。（圖／嚞娛樂提供）





「戲劇男神」王傳一與多年好友「相聲大師」朱德剛組成全新舞台組合，推出相聲脫口秀作品「壹加一剛好比三小」，將於明年（2026年）從台中起跑，記者會上除了演藝圈好友孫翠鳳、鄧安寧、李銘順、柯叔元等豪華應援團，主辦單位更加碼宣布客座嘉賓陣容，包含賴雅妍、唐從聖、陳漢典、海裕芬等四位藝人好友輪番加入演出。

主辦單位特別透露，四位嘉賓將分別於不同場次驚喜現身，屆時台中口碑場將由唐從聖打頭陣跨刀、台北場則由賴雅妍驚喜站台、新竹場則請來海裕芬坐鎮、高雄壓軸場將邀陳漢典鬥陣開講，而每位嘉賓都將化身「神秘關卡」，以最熟悉兩位主角的角度，帶來只有好友之間才會出現的默契火花與爆笑互動。

唐從聖將擔任王傳一、朱德剛明年相聲脫口秀台中場首場嘉賓。（圖／嚞娛樂提供）

海裕芬將擔任王傳一、朱德剛明年相聲脫口秀新竹場嘉賓。（圖／嚞娛樂提供）

王傳一為了相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》首次以「說相聲」亮相，顛覆以往戲劇形象的他在記者會上與朱德剛的「六十六」順口溜，影片在社群上迅速發酵，引起網友熱烈討論。王傳一自曝從小聽相聲長大，這次終於「不是說說而已」。與相識16年的好哥哥朱德剛同台，作品以結合戲劇語言、生活觀察與時事吐槽，預料將以充滿火花的語言交鋒，打造「一剛CP」獨有的互懟幽默風格。

陳漢典將擔任王傳一、朱德剛明年相聲脫口秀高雄場嘉賓。（圖／嚞娛樂提供）

賴雅妍將擔任王傳一、朱德剛明年相聲脫口秀台北場嘉賓。（圖／嚞娛樂提供）

