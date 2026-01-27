戲劇男神翻車！遭前女友踢爆「長年涉毒」警方首證實：沒有任何誣陷嫌疑

娛樂中心／綜合報導

何健麒外型帥氣，被封為「短劇F4」之一。（圖／翻攝自何健麒微博）

中國「短劇男神」何健麒爭議不斷，去年才捲入劈腿風波，日前又遭朱姓前女友指控吸毒、約砲女演員，但何健麒透過工作室全盤否認。對此，朱女今（27）日再度發表長文，表示自己26日已配合上海警方完成調查取證及製作筆錄，警方也確認舉報事實證據確鑿。

何健麒遭前女友實名指控吸毒。（圖／翻攝自何健麒微博）

回顧整起爆料，朱女發布影片實名舉報何健麒約砲女演員，2021年更因為涉毒遭逮捕，並為了掩蓋剃髮檢驗的痕跡進行接髮。針對前女友的指控，何健麒發聲否認，強調對於誹謗的行為絕對不會姑息，也已經報警完成蒐證，將會追究相關法律責任。然而，朱女今（27）日透過長文揭露，警方調查結果顯示，朱女所述情況屬實，何健麒方的報案不予立案，「警方當場明確告知，我所述的情況完全屬實，對他的報案不予立案，我沒有任何誣陷嫌疑。」

何健麒遭警方證實吸毒。（圖／翻攝自何健麒微博）

朱女強調，她從未指控何健麒近期涉毒，對於何健麒日前自發進行的毒品檢測，朱女痛批根本是避重就輕，想試圖以「近期未涉毒」來掩蓋過去涉毒事實。針對這次的爆料，朱女指出自己並非意氣用事，而是想替那些被何健麒傷害過的女性討公道，即便需要面對外界的批評與質疑，她也不會退縮。

