戲劇融合客家文化！《燈怪》親子劇月底登臺南盛大演出 ，市長黃偉哲邀請民眾一同至安平「打怪」，感受客家文化魅力

安平夜色與燈火交織下，客家文化走上舞台，以戲劇形式陪伴親子共享文化時光。由行政院客家委員會攜手紙風車劇團全新打造的2025客家親子劇《燈怪》，將於12月26日至28日連續三天、每晚7時，在臺南市安平區安億路外停車場盛大演出。

臺南市政府昨（17）日於永華市政中心舉辦宣傳記者會，市長黃偉哲親自出席推薦，邀請市民朋友前來安平「打怪」，一同感受奇幻又溫暖的客家文化魅力。

2025客家親子劇《燈怪》將於安平安億路外停車場演出

黃偉哲邀親子同樂 戲劇寓教於樂推廣客家文化

市長黃偉哲表示，《燈怪》是一齣深受大小朋友喜愛的親子劇作，誠摯邀請市民朋友前往安平安億停車場，欣賞紙風車劇團帶來的精彩演出。他也以輕鬆幽默的方式邀請全家大小三天到場同樂，讓爸爸、媽媽與阿公、阿嬤陪伴孩子一同走進戲劇世界。

市長黃偉哲邀請民眾到場同樂

黃偉哲指出，《燈怪》由客家委員會與紙風車劇團攜手打造，兼具娛樂性與教育意義，透過生動的戲劇表現促進客家文化交流，讓孩子在觀賞演出的過程中，自然接觸客家語言與文化內涵，使其在生活中逐步扎根。他也提醒民眾提早入場，準時於晚間7時欣賞演出，並祝福活動圓滿成功，市民共享溫馨愉快的親子時光。

黃偉哲指出，《燈怪》由客家委員會與紙風車劇團攜手打造，兼具娛樂性與教育意義

《燈怪》客語比例創新高 全齡觀賞零門檻

客委會副主委范佐銘表示，《燈怪》不僅人偶演出豐富精彩，故事內容也引人入勝，適合全齡觀賞，他感謝臺南市政府對活動的支持與推廣，並期盼未來能持續透過戲劇形式，讓更多民眾認識客家文化，在輕鬆的氛圍中接觸客家語言。

市府客委會指出，本次《燈怪》演出突破語言界線，劇中客語使用比例創下歷年新高，並透過巧妙設計的字幕與情境安排，讓孩子在欣賞劇情的同時，自然學習客語，期望孩子能輕鬆開口說客語、唱客家歌。活動現場更準備3,000支螢光棒，邀請觀眾化身為海底星光，與舞台演出熱情互動。

本次《燈怪》演出突破語言界線，劇中客語使用比例創下歷年新高

加碼推出「客家×原住民×在地×小農市集」 邀民眾享受豐富多元的文化饗宴

此外，活動期間每日下午4時起，現場加碼推出「客家×原住民×在地×小農市集」，集結臺南特色小吃、青農新鮮直送的優質農產，以及客家與原住民特色美食。民眾可提前前往市集漫遊、品味在地風味，再接續欣賞精彩的親子劇演出，從白天熱鬧到夜晚，享受豐富多元的文化饗宴。更多詳情請至臺南市政府客家事務委員會官網（https://reurl.cc/jWeGpp）及官方臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/HakkaTainan）查詢。

紫絲瓜與現場小朋友互動

昨日記者會，市議員黃肇輝、朱正軒親自到場表達支持，立法委員林俊憲、陳亭妃服務處代表，以及多位市議員服務處代表亦蒞臨現場，共同為活動宣傳推廣。

（臺南市政府廣告，圖片來源：臺南市政府客家事務委員會）

