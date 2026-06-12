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好萊塢電影《到我們為止》戲外風波不斷。紐約法官週五做出判決，男主角兼導演 Justin Baldoni 必須支付女主角 Blake Lively 的律師費，為這場糾纏數年的法律戰劃下半個句點。

好萊塢女星 Blake Lively 與導演兼演員 Justin Baldoni 因合作暢銷小說改編電影《到我們為止》（It Ends with Us）撕破臉。紐約聯邦法官 Lewis Liman 週五裁定，Justin Baldoni 必須支付 Blake Lively 的律師費用，但無需支付損害賠償金。這項判決對 Blake Lively 而言是一次「部分勝利」。

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這起法律糾紛源於 Blake Lively 先前指控 Justin Baldoni 在拍攝期間涉嫌性騷擾，不僅不當談論個人性生活，還試圖在電影中加入劇本沒有的親密床戲。隨後，Justin Baldoni 及其製作公司 Wayfarer 影業對 Blake Lively 提起誹謗訴訟，Blake Lively 則反擊這是惡意報復，並指控對方發動公關戰企圖抹黑她的名譽。

雙方戰火甚至延燒到 Blake Lively 的影星丈夫 Ryan Reynolds 身上，Justin Baldoni 曾反訴這對明星夫妻檔涉嫌敲詐與誹謗。雖然雙方已於今年5月達成和解以避免高昂的民事審判，但相關法律細節直到近日才由法官做出最終裁決。電影《到我們為止》在2024年上映後全球票房大賣超過3.5億美元，沒想到戲外的法律攻防戰同樣引人注目。

原文出處：戲外撕破臉！《到我們為止》Blake Lively 官司獲部分勝利

本文由AI協作，經編輯審核後發布