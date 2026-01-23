戲外比戲裡更甜？孟子義、李昀銳片場「牽手不放開」 CP粉驚喜：根本假戲真做

孟子義與李昀銳合作的古裝劇《尚公主》正如火如荼拍攝中，近日被網友拍到片場路透畫面，兩人的親密舉動引起不少討論。影片中，兩人在雪景戲拍攝結束後，即使聽到導演喊卡，仍維持牽手、貼額頭的姿勢，直到工作人員上前調整設備才分開，相關畫面隨即在網路上流傳，引發CP粉驚喜大呼：「根本就是假戲真做！」

從網友公開的片場影片可見，拍攝雪景戲時，李昀銳替孟子義披上披風，兩人靠得很近低聲交談。即使鏡頭已停，雙手仍自然牽著，還一度貼近額頭相視而笑，氣氛顯得相當親近。等待下一場拍攝時，孟子義被拍到輕靠在李昀銳肩上，而李昀銳則幫她整理髮飾與服裝，整體互動流暢，看起來像情侶般自然。

事實上，這已是兩人第四次合作。從《西出玉門》開始，到《九重紫》，再到這次《尚公主》，多次搭檔讓這對螢幕CP逐漸被觀眾熟悉。兩人戲外互動也常引起討論，例如出席活動時，李昀銳替孟子義整理裙擺，受訪時兩人有不少眼神交流，頒獎典禮上也曾提及對方。

對於這次曝光的親密互動，有部分網友認為，這屬於演員為了維持角色情緒的專業表現，戲外延續拍戲時的狀態並不罕見；但也有不少粉絲指出，像是下意識牽手、靠近耳邊說話、拍攝空檔仍保持放鬆距離等互動，很難完全歸類為刻意安排，認為兩人的關係已不只是一般同事。

隨著討論持續發酵，《尚公主》尚未播出便累積話題熱度。劇組也陸續釋出雙人劇照與花絮，包括打鐵花、唐風婚服等場景，進一步拉抬討論度。至於外界關注的感情傳聞，目前雙方工作室尚未正面回應。

