戲外狂逼婚！黃宗澤、鄭嘉穎認識10年「翻臉」 《步步驚心》CP再現

《棋拳風暴》以「棋拳」（Chess Boxing）運動為核心，是一項綜合西洋棋和拳擊的新興運動，胡鴻鈞為練成拳手外型接受一個月的苦訓，與鄭家穎對戲。華映娛樂提供

香港最新動作電影《棋拳風暴》由吳家偉執導、金牌監製林德祿坐鎮，集結鄭嘉穎、黃宗澤、劉心悠及胡鴻鈞等實力派卡司。鄭嘉穎與劉心悠繼神劇《步步驚心》飾演貌合神離的夫妻後，此次在片中轉向演出無話不談的好友，在鄭嘉穎陷入收賄危機時成為最強支柱。

此外，鄭嘉穎也再度與老友黃宗澤聯手，兩人戲外情同兄弟，戲裡卻得反目成仇。黃宗澤笑稱，兩人認識十多年，演起翻臉戲默契十足，更爆料：「鄭嘉穎私下也常問我到底什麼時候要結婚！」

胡鴻鈞苦練拳手身型 1個月大變身

除了查賄情節，電影更引入新穎的「棋拳」（Chess Boxing）運動為核心。棋拳是一項綜合西洋棋和拳擊的新興運動，看起來讓人覺得匪夷所思，但確實是真正存在的一種拳類比賽。

參賽的運動員必須要善於拳擊和棋藝才獲得勝利。比賽是由荷蘭藝術家伊普魯本夫（Iepe Rubingh）創立，他受到了漫畫內容啟發，決意仿效當中情節，舉辦一場揉合國際象棋及拳擊的賽事而開始了這項運動競賽。

《棋拳風暴》是劉心悠與鄭家穎繼《步步驚心》後再續前緣。華映娛樂提供

鄭嘉穎在片中飾演廉政公署調查主任兼棋拳教練，他大讚首次演出動作電影的胡鴻鈞表現出色。胡鴻鈞為了在一個月內練出拳手身型，瘋狂健身與苦練身手，敬業態度讓鄭嘉穎印象深刻。

而鄭嘉穎也對片中一場樓梯追逐戰感到難忘，透露該場戲採一鏡到底配合航拍，「動作與時間必須完美搭配，採排了無數次才成功。」

停職查辦！鄭嘉穎遭黃百鳴清查

《棋拳風暴》劇情描述廉署總調查主任程德明（鄭嘉穎飾），在調查一宗私菸行賄案時，竟意外捲入受賄疑雲。一筆不明資金打入他父親的帳戶，導致他被處長（黃百鳴飾）直接停職並接受調查。

為了洗清嫌疑，程德明必須在有限的資源下揪出幕後主腦。片中的拳擊場面多由飾演徒弟的胡鴻鈞上陣，他以紮實的對打身手展現出極強的說服力，將這項冷門卻刺激的運動搬上大銀幕。電影結合了反貪題材的嚴肅與新興運動的熱血，在傳統查案片中開創出全新賽道。電影將於2月6日在台上映！



