戲如人生！黃鐙輝首入圍金馬獎 把跟萁媽私下相處搬進電影

黃鐙輝與葉子綺以《左撇子女孩》入圍金馬獎。（陳俊吉攝、台視提供）

第62屆金馬獎於11月22日在台北流行音樂中心登場，台視在《金馬62入圍系列報導》邀請《我家的事》藍葦華、高伊玲、姚淳耀、曾敬驊、黃珮琪；《左撇子女孩》黃鐙輝、葉子綺；《深度安靜》張孝全；《進行曲》牧森；《恨女的逆襲》林怡婷；《失明》劉敬11位入圍者與觀眾分享入圍感想及作品。

藍葦華（左起）、高伊玲、潘客印、黃珮琪、曾敬驊都以《我家的事》入圍。（台視提供）

《我家的事》以一家四口視角交錯敘述，細膩描寫家庭間的誤解、成長與和解，一舉獲得8項大獎提名，入圍聲勢亮眼，5位主演更是全數入圍寫下難得紀錄。首度問鼎金馬影帝的藍葦華，回憶公布入圍當日，他正在拍攝重情緒戲份，卻開心到哭不出來。他在片中以「阿冬」詮釋出男人自尊與自卑交戰的複雜情緒，他透露與導演討論角色時發現阿冬的原型記憶相當模糊，於是決定先照自己的方式去詮釋，如果太多或太少再調整。

姚淳耀出道15年首次入圍金馬獎。（台視提供）

憑藉「阿秋」一角拿下北影影后的高伊玲，也將角逐金馬影后，談起自己與角色的相似之處，她認為阿秋不輕易向別人求助的倔強與自己相像，但也正因為阿秋願意為了守住家庭、放下自尊去成全一切，讓她在詮釋角色時格外心疼。飾演姊姊「小春」的黃珮琪則表示，在片中小春變得更加勇敢，也更願意表達自己，面對潘客印導演「要哭但不能讓眼淚流下來」的要求，她坦言確實有不少鏡頭忍不住偷偷拭淚，藍葦華也忍不住吐槽：「要先消化導演的變態！」

張孝全憑藉《深度安靜》問鼎金馬影帝。（台視提供）

姚淳耀與曾敬驊網內互打雙雙入圍「最佳男配角」，姚淳耀入行15年首度問鼎金馬，坦言過去覺得金馬距離自己很遙遠，在片中飾演的「阿淵」如同衛星一般，圍繞在一家四口身邊，他也分享，與以往角色不同的是，阿淵反而是一個「不想被看見」的人。曾敬驊則詮釋以導演為原型人物的「夏仔」，他表示並未刻意模仿，而是將自己與角色融合後呈現，認為「大家可以從每個角色看到自己家裡的影子」才是最重要的。主演們也紛紛表示，導演給大家極大的空間，演員間也有深厚的信任感，得以呈現出的更自然真實的情感與表演。

牧森（左）、林怡婷分別以《進行曲》、《恨女的逆襲》入圍最佳新演員。（台視提供）

將代表台灣角逐2026奧斯卡最佳國際影片的《左撇子女孩》，這次風光入圍9項大獎。僅用兩支手機完成全片拍攝，首次入圍金馬的黃鐙輝飾演夜市攤販「強尼」，笑稱在家中自己就是這樣的角色：「我平常在家就是面對三個女生，這就是我的人生！」為詮釋角色，他特地請教夜市叫賣哥技巧，將叫賣詞改編成押韻歌詞，拍攝時更有民眾誤以為真的在擺攤叫賣。

劉敬憑藉《失明》角逐最佳新演員。（台視提供）

年僅9歲的葉子綺，得知入圍「最佳女配角」的當下興奮直呼「可以跟大家一起走紅毯了！」為了適應角色，她在日常生活中堅持所有事都用左手完成，談起與大人們的相處，她笑說黃鐙輝不笑時確實有點兇。兩人也提到，以手機拍攝的方式讓現場幾乎感覺不到鏡頭的存在，能靈活穿梭在夜市中捕捉最自然的瞬間，黃鐙輝形容：「攝影師像一陣風在你身邊飄來飄去，也會讓你更自在。」葉子綺也表示：「就像是在拍生活vlog一樣。」

張孝全以《深度安靜》第五度入圍金馬獎，在片中飾演情緒壓抑又內斂深沉的「諭明」，對他而言詮釋諭明是一段「痛苦又愉快」的經驗，「雖然在進入角色的過程中充滿不確定性與壓力，但當你找到了那個狀態，即使痛苦也是一種快樂。」他也提到，諭明一角原本看似過於完美，於是他與導演討論、層層推進，讓人物變得更立體。這次也是張孝全與林依晨第四度合作，首次以夫妻身分對戲，他認為兩人有足夠的默契：「我們沒有太多事前討論，在大概知道一個方向後就開始了。」，在片中亦有許多與金士傑的對手戲，張孝全直呼與金士傑合作受益良多：「跟金老師對戲時不需要刻意做什麼，人就會自動被帶到那個狀態裡。」而對於《深度安靜》的解讀，張孝全表示：「可能就是每個人在內心深處，不敢去觸碰的那一塊或那一份感受。」

牧森在《進行曲》中飾演品學兼優、懷抱音樂夢的「江浩」，為角色苦練小號與行進步伐長達數月，無奈笑說：「我已經很努力了還是吹不好，就跟江浩一樣。」在拍攝過程中遇到和江浩有著相似經歷的建中學長，讓牧森覺得拍戲不只是工作，而是完成很多人心裡那份聲音的使命感。

林怡婷在《恨女的逆襲》中化身業餘拳擊手「家玲」，為此展開半年魔鬼訓練，笑說：「教練沒有在放過我們的！」還得面對從不敢出拳到能真正對打的心理轉折，但她也坦言，比起拳擊訓練反而文戲更困難，甚至一度想逃離角色帶給她的壓抑感。

首次演出電影長片就獲肯定的劉敬，憑《失明》挑戰禁忌又複雜的情感關係，被金馬執委會聞天祥執行長大讚表演「光彩奪目」，面對題材新穎的劇本，劉敬坦言最初有被劇情嚇到，但透過與導演的討論，漸漸把自己對角色的想像如拼圖一樣拼湊完整，他也透漏，在片場會直接稱呼林依晨「媽媽」，以自然互動完成多場細膩母子對手戲。《金馬62入圍系列報導》11月8日及11月15日下午5點30分於臺灣電視台播出。

