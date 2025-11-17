戲曲節明華園日字團熱力上演 北管小搖滾11/30在彰化孔子廟壓軸登場

▲「2025彰化傳統戲曲節」系列活動，16日晚間由國內知名的明華園日字團於好修國小登台演出經典鉅作《紅塵菩提》，縣長王惠美親臨現場與鄉親朋友們一同欣賞盛大演出。（圖／彰化縣 文化局提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】「2025彰化傳統戲曲節」系列活動第二週週末大戲來到以農業文化與人文薈萃聞名的埔鹽鄉。16日晚間由國內知名的明華園日字團於好修國小登台演出經典鉅作《紅塵菩提》，縣長王惠美親臨現場與鄉親朋友們一同欣賞盛大演出。下週日(11/30)下午3點在彰化孔子廟壓軸登場的「北管小搖滾」，特別邀請「曾立馨Hug Muzik」、「圓仔花樂團」及「上乂工北管同樂會」等在地音樂團隊，以搖滾結合北管旋律，翻轉傳統印象，帶來耳目一新的跨界體驗，歡迎踴躍參與。

廣告 廣告

▲「2025彰化傳統戲曲節」系列活動，16日晚間由國內知名的明華園日字團於好修國小登台演出經典鉅作《紅塵菩提》，縣長王惠美親臨現場與鄉親朋友們一同欣賞盛大演出。（圖／彰化縣 文化局提供）

明華園日字戲劇團承襲明華園九十年的深厚戲曲根基，由台灣第一丑角陳勝在與明華園當家小旦鄭雅升老師共同領軍，曾榮獲「高雄市傑出演藝團隊」的肯定。劇團擅以「丑角」角色為核心，結合喜劇效果與細膩情感，展現戲曲幽默與深度並存的魅力，深受觀眾喜愛。同時積極培育年輕演員，讓歌仔戲以更親民、多元的形式走進大眾生活，展現跨世代的活力與影響力。《紅塵菩提》劇情以王朝內亂與兄弟對立為主軸，終在親情與真相中化解糾葛，詮釋親情和解與人性光輝，現場觀眾無不動容。

這次特別安排歌仔戲大型演出活動，為「2025彰化傳統戲曲節」增添亮點，民眾參與戲曲節相當踴躍，截至本週累計已近5,000人次參與。。縣府長年重視傳統戲曲的保存與傳承，持續透過戲曲節及各式系列活動推廣傳統藝術，也常在各鄉鎮慶典安排歌仔戲登台祝賀，讓戲曲走入民間、貼近生活。此次安排歌仔戲登場，不僅豐富了戲曲節內容，更希望藉此吸引更多民眾親近戲曲，特別是年輕世代能在演出中感受傳統藝術的魅力，進而延續在地文化能量。