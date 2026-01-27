戲樂強檔合擊 撥動藝術靈魂

記者黃朝琴／專題報導

戲樂強檔合擊，撥動觀眾藝術靈魂。《阿拉丁》電影交響音樂會，神燈再現席捲雙城；《生命中最美好的5分鐘》，舞動奇蹟喚起情感記憶；愛樂銅管樂團音樂會，匯聚柏林、維也納愛樂2大交響傳統；秀琴歌劇團《囍事雙飛》，翻轉經典重寫緣分；NSYO「夢響．飛揚」巡演，綻放青春能量樂饗；VH樂團不插電演出，邀你搭乘小週末療癒夜班車。

《阿拉丁》經典旋律喚醒古老神燈

迪士尼《阿拉丁》電影交響音樂會，30、31日臺北國家音樂廳、2月7、8日臺中國家歌劇院跨城連演5場。交響樂團LIVE演奏層層疊進聲浪，加上大銀幕播放完整動畫全片，並力邀音樂劇百老匯原卡司，搭配合唱團同步劇情獻唱，包括〈A Whole New World〉、〈Friend Like Me〉、〈Prince Ali〉等耳熟能詳歌曲，隨著音樂與歌聲走入金色沙漠，喚醒古老神燈，與阿拉丁、茉莉公主乘著魔毯飛翔，開啟關於希望、自由與自我價值的旅程。

《生命中最美好的5分鐘》用音樂找回情感記憶

果陀劇場音樂劇《生命中最美好的5分鐘》，30日至2月1日臺北城市舞臺登場，集愛情、親情、奇幻、音樂，楊奇煜與唐從聖，搭配新血演員鎮萬鈞、方宥心及張郁婕主演，導演梁志民攜手音樂總監陳國華、編劇王慕天共同打造，以全場Live演奏搭配旋轉舞臺，融合燈光、影像、群舞與魔術，用5分鐘戲劇魔法，以一首歌時間製造奇蹟，藉由劇情層層反轉魅力，帶領主角跨越時空，彌補生命錯過的遺憾，也喚醒觀眾內心最深的情感記憶。

「愛樂銅管樂團音樂會」巴哈與威廉斯共鳴

以巴哈靈感主辦的「愛樂銅管樂團音樂會」2月1日臺北國家音樂廳登場，由柏林愛樂、維也納愛樂成員與好友所組成樂團，包括16名銅管演奏家和4名打擊樂家，涵蓋小號、法國號、維也納號、長號、低音號、打擊樂器，帶來激動人心聆聽體驗，曲目不拘一格，從巴哈到約翰．威廉斯，同時演奏為樂團音樂家量身訂製全新編曲，展現非凡技藝、多彩的音色，以及對作品的藝術願景。

《囍事雙飛》梁祝悲劇化喜事

秀琴歌劇團原創歌仔戲《囍事雙飛》31日、2月1日大稻埕戲苑登場，劉光桐導演，以「穿越」與「第三視角」為核心，跳脫《梁祝》故事框架，設定1位現代大學生意外穿越至故事時代，成為觀眾「同行者」，當「祝英台」變成「祝英豪」與「祝清心」兄妹組合，角色與情節重新洗牌，悲劇翻轉成喜事，有情人真正雙飛，兼具喜氣與深度，以新世代角度審視愛情傳奇。周煌翔擔綱音樂設計，創新編曲營造熟悉感與新鮮感，以七字、都馬、雜唸、江湖等傳統曲調為基底，依角色與情緒細膩調整；另為梁山伯打造新曲《杭州一調》，現代時空段落融入爵士樂，帶來古今並置對照效果。

「夢響．飛揚」古典、現代曲目交織

NSYO國家青年交響樂團第6屆「夢響．飛揚」巡演音樂會，2月6、7、8、10日接連於苗北藝文中心、嘉義新港藝術中學、臺南文化中心、臺北表演藝術中心登場，橫跨古典與現代曲目，指揮呂紹嘉率領新秀，演出德沃札克經典名作─E小調第九號交響曲《新世界》，洋溢思念、希望與探索精神；同場邀請國際鋼琴家亞歷山大．寇伯林，共同演繹貝多芬《C小調第三號鋼琴協奏曲》，展現人性力量與深刻情感。另外，世界首演李元貞《上游》，描繪臺灣客家風情，此乃客委會「以樂會客2.0」計畫委創新曲。

《不趕路》傳達鬆弛感人生哲理

2026衛武營小時光系列，VH樂團不插電演出《Every Journey Leads Me Home—不趕路》2月11日登場，透過站牌、月臺、候機室等旅行場景描繪，訴說路途中的意外與相遇，傳達「無所謂繞路，更不必趕路」的人生哲學。該團多次入圍金曲獎最佳演唱組合，素有「出口系」樂團之稱，由主唱咖咖、吉他手易祺組成，擅長融合民謠、電子、取樣與搖滾元素，打造兼具詩意美感及強烈情感張力的作品，提供聽眾情緒出口。

《阿拉丁》電影交響音樂會，演奏搭配演唱與影片，讓神燈再現。（牛耳藝術提供）

《生命中最美好的5分鐘》，以全場Live演奏搭配旋轉舞臺，融合燈光、影像、群舞與魔術。（果陀劇場提供）

「愛樂銅管樂團音樂會」匯聚柏林、維也納愛樂2大交響傳統。（巴哈靈感提供）

秀琴歌劇團《囍事雙飛》，翻轉經典、重寫緣分。（大稻埕戲苑提供）

NSYO《夢響．飛揚》巡演，指揮呂紹嘉率領新秀演出。（NSO提供）

VH樂團 邀你搭乘小週末療癒夜班車。（衛武營提供）