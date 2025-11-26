戲樂爭輝 初冬藝文盛宴
記者黃朝琴／專題報導
表演盛宴精采不斷，給你初冬好時光，眷村舞臺劇《康樂隊來了》，三重一村歡樂登場；《仁慈小酒館》溫柔獻演，無聲點亮家族記憶；豫劇團雙齣辨真假，看行騙求生與思辯翻身；TCO邀你《聽．繁星點點》，國樂新銳共譜新風；薪傳重塑老戲《三進士》，看人性糾結與動人團圓；魏德曼領軍NSO，《樂響啟示錄》展現好默契。
《康樂隊來了》 重回眷村吃辦桌
眷村舞臺劇《一村喜事：康樂隊來了》，明起至12月21日每逢週五、週六、週日新北市空軍「三重一村」登場，搭配眷村菜辦桌，回到80年代村長嫁女兒場景，重現昔日康樂隊勞軍，融合特技、舞蹈、相聲與戲劇，大秀疊羅漢、疊高椅，好看、好吃又好玩。湯志偉、岑永康輪流飾演村長，穿上復古闊領的銀管流蘇裝，模仿高凌風開唱，羅美玲飾演村長太太，又演又唱帶動歡樂氣氛，周定緯飾演外地女婿，為博取岳父認可，一次搖10個呼啦圈，與新娘展現雙人特技，那祈、余子嫣輪流演新娘，施展甜美歌喉。
《仁慈小酒館》 走進家族記憶
國家兩廳院《仁慈小酒館》明起至30日北藝中心溫柔獻演，希臘—阿爾巴尼亞裔導演馬里奧‧貝努西，以父親生前經營小酒館的霓虹燈招牌，凝結一個家族記憶，結合奶奶家白瓷浴室的洗衣機、蹲式馬桶等極具巴爾幹風情物件，空椅子象徵父親位置永恆空缺，全劇無對白，音樂化為靈魂流動，搭配詩意光影，演員肢體時而柔和、時而狂烈，映照失落與重生間的張力，宗教儀式般節奏掌控舞臺，當代手法詮釋死亡、失落與家庭，邀觀眾走進靈魂詩篇，無聲中傾聽家族與時間的共鳴。
《求你騙騙我》、《陳三兩爬堂》 真假對決
臺灣豫劇團《求你騙騙我》與《陳三兩爬堂》雙戲鉅獻，29、30日臺灣戲曲中心登場，2齣作品風格迥異，笑中帶淚、辯中見智，前者是書生斜槓騙子的失控人生喜劇，主角金登科依靠運氣與唬弄生存，後者為知識女性的法庭攻防劇，主角陳三兩憑藉實力與真理反抗，2個不同角色展現極端處境的不同抉擇，構築虛實難辨世界的生存圖譜，以古典敘事找到解讀當下社會的密碼。
《聽．繁星點點V》 國樂新世代風貌
TCO臺北市立國樂團《聽．繁星點點V》29日中山堂登場，香港中樂團指揮大賽金獎黃蔚傑，攜手3位不同國樂團與音樂學系青年演奏家，展現國樂新世代風貌。古箏董彥彬演奏李博取材《桃花源記》的作品《桃花源》，以樂音鋪就尋夢、逐夢、憶夢的過程，表達美好未來期待；胡琴陳思潓帶來王雲飛《無極》，以善於抒發情感的二胡，表達「無極」可容萬物萬象、喜怒哀愁的深邃境界：胡琴陳芃名呈現任重《島祭》，描繪迎「大神」的廟會儀式，及儀式後信眾的平安喜悅。
《三進士》 觀人性糾結與動人團圓
薪傳歌仔戲劇團《三進士》29、30日大稻埕戲苑獻演，描述張文達進京趕考無音訊，其妻孫瑞娘獨力撫養2子，因貧困骨肉分離，18年後母子重逢，卻因階級隔閡掀衝突，最終在親情記憶的「八珍湯」解心結。編導打磨古冊戲，著重心理刻畫與敘事節奏，雙線呈現張文達落第的羞愧與孫瑞娘的孤絕，將勸善教孝主題轉化人性掙扎與情感糾結。既有母愛的堅韌、骨肉分離的悲苦，也有婆媳對峙的火花，以及兄弟對簿公堂的張力，聽一聲老旦哭訴，觀人性糾結，看動人團圓，歷久彌新老戲再次綻放光彩。
《樂響啟示錄》 跨時代音樂對話
NSO國家交響樂團《樂響啟示錄》29日臺北國家音樂廳獻演，全方位音樂家約格．魏德曼領軍，帶來孟德爾頌紀念宗教改革300週年，所做D大調第五號交響曲《宗教改革》，2年前曾指揮柏林愛樂演出，優美旋律讓樂曲多了平易近人親切感，同場亞洲首演魏德曼自己寫過編制最大作品《巴比倫組曲》，獨具張力當代語彙，從古典到當代，感受跨越時代的音樂對話。
《康樂隊來了》搭配眷村菜辦桌，回到80年代村長嫁女兒場景。（金星文創提供）
《仁慈小酒館》溫柔獻演，無聲點亮家族記憶。（兩廳院提供）
《求你騙騙我》由林文瑋飾演金登科(左)、蕭揚玲飾演金妻。（臺灣豫劇團提供）
《陳三兩爬堂》由謝文琪飾演陳三兩(左)、劉建華飾演李鳳鳴。（臺灣豫劇團提供）
古箏演奏家董彥彬帶來《桃花源》，鋪就尋夢、逐夢、憶夢過程。（TCO提供）
薪傳歌仔戲劇團《三進士》以細膩心理刻畫與精緻舞臺調度，讓老戲再次綻放光彩。 （薪傳歌仔戲劇團提供）
全方位音樂家魏德曼領軍NSO，《樂響啟示錄》展現好默契。（NSO提供）
