戲水變煉獄！3山友受困獅王瀑布「腿部顱底骨折」 黑鷹緊急吊掛送醫
社會中心／程正邦報導
瀑布上方百米處遭逢落石 3人滑落山坡受困
屏東縣瑪家鄉知名的野外景點獅王瀑布，22日下午傳出驚險的意外事件。3名山友結伴前往瀑布戲水時，在瀑布上方約100公尺處遭遇突發落石，導致3人當場滑落山坡受傷受困。
屏東縣消防局於下午1時33分接獲報案後，立即啟動大規模救援行動，火速出動6車14人前往現場搶救。然而，救援人員抵達現場後發現，由於獅王瀑布周邊的山路碎石遍布且坡度極為陡峭，加上傷者位於高處，傳統的徒步搬運方式將耗時且風險極高，救援行動面臨巨大阻礙。
傷勢不輕！兩人腿部骨折 一女性疑顱底骨折
救難人員成功接觸到傷者後，初步評估發現3名山友雖然皆保持清醒，但傷勢並不輕微。其中兩名男性傷者，分別為33歲及34歲，一人右大腿骨折，並伴有頭部受傷。 另一人則膝蓋骨折。
還有一名34歲的女性傷者，傷勢更為嚴重，經初步評估疑似有顱底骨折的狀況。由於傷勢複雜且現場環境艱困，現場指揮官隨即判斷需以最快速、最安全的方式將傷者運下山，故向消防署申請空勤總隊直升機支援。
空勤總隊馳援 立刻實施緊急吊掛任務
空勤總隊接獲申請後，立即出動黑鷹直升機前往救援。經過定位與準備，直升機於下午5時5分成功實施空中吊掛作業，將受傷的3名山友吊掛上機。
僅僅10分鐘後，空勤總隊便成功將傷者安全送下山，由早已在下方待命的救護車接駁，緊急送往屏東基督教醫院接受進一步的醫療評估與治療。
消防局呼籲，民眾前往瀑布或山區戲水時，務必注意山壁落石風險及地形安全，並隨時注意自身狀況，確保登山戲水活動的安全。
