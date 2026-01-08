戲演完了粉絲不肯罷休 《怪奇物語》真的沒有多餘的集數

《怪奇物語》第5季最後一集的高中畢業典禮，觀眾發現很多學生，都是雙手交叉的方式坐在台下，這跟威可那最常見的坐姿是一樣的，一口咬定他們都催眠，這一切都是在夢裡！（Netflix提供）

儘管《怪奇物語》（Stranger Things）已經在元月1日播出了第5季最後一集，正式把全部故事告一段落，但顯然追劇太久的粉絲入戲太深、有點走不出來，堅持還有一集被Netflix「藏」起來了！

首先，他們堅持第5季第8集〈上下正常的世界〉不是全劇的完結篇，理由是大魔王威可那會催眠、洗腦，最後觀眾看到18個月後、眾人回歸正常生活的片段，從頭到尾都是被催眠的夢。最明顯的證據，就是畢業典禮上很多學生，都是雙手交叉的方式坐在台下，而威可那最常見的坐姿，也是雙手交叉坐著；在第3季比利被威可那控制時，也是這樣子坐著。

廣告 廣告

當然還有一些劇情上的漏洞，就是經過這場大戰後的18個月，好像沒有任何人遭到追究，畢竟他們可是跟美國軍方控制的實驗室展開激戰！為什麼大家都沒事？！以及最爭議的，到底伊萊雯的下場是怎麼了？對於這個開放式結局，從創作者達菲兄弟（Duffer Brothers）到演員，每個人都有不同的解讀跟看法，他們也表示這個安排就是把解釋的權力還給觀眾。不過Netflix則是在官方社群媒體上，都貼出「我相信」的照片，認為伊萊雯是在世上某個地方活著。

《怪奇物語：1985故事集》以動畫形式，描述發生在第一季與第二季之間的事件，企圖回答一些大結局沒解釋到的部分。（Netflix提供）

達菲兄弟則正面回答，究竟是否有拍多個結局？「喔，沒有，我很高興聽到大家都這樣傳，但真實狀況是『我們哪來的多於時間？』我的天啊！光是寫一個版本的結局就要花很多力氣，然後還要拍出來！瘋了嗎？沒有，沒有多重結局。」

但如果還遲遲無法走出來的觀眾，可以期待動畫《怪奇物語：1985故事集》（Stranger Things: Tales From '85），故事設定在《怪奇物語》第一季與第二季之間，據說可以回答一些大結局沒解釋到的部分。以及正在倫敦與百老匯公演的舞台劇《怪奇物語：第一道暗影》（Stranger Things: The First Shadow），故事時空於1959年的霍金斯小鎮，亨利還只是剛剛搬來這裡的年輕人。此外還有《最後的冒險：怪奇物語第5季》，則是幕後拍攝過程揭秘，會跟觀眾詳細解釋這一季的所有細節。這樣，大家滿意了嗎？

舞台劇《怪奇物語：第一道暗影》則是敘述剛剛搬來小鎮的年輕人亨利，如何一路成魔、變成威可那的經過。（Netflix提供）

更多鏡週刊報導

陳珮騏突發文點名「背後作亂的人」 硬起來喊：保護我的人

大飛跩嗆《最強的身體》沒對手 後輩歌手霸氣回噹：讓他知道誰才真的會飛

身體亮紅燈逼出關鍵轉彎！ 丟丟妹透露新動作