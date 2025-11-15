戲獅甲賽事、嘉年華活動滿檔 陳其邁邀民眾參與

（中央社記者張已亷高雄15日電）高雄市長陳其邁今天為「高雄水陸戲獅甲」祈福並觀賽，再出席「高雄鹹酥雞嘉年華」及「城市嶼浪市集嘉年華」。陳其邁表示，高雄活動內容多元豐富，歡迎民眾出門走走。

高雄市政府新聞稿表示，「2025高雄戲獅甲」水陸雙主場回歸，首場賽事中午在高雄市立國際游泳池展開水上跳樁競技，陳其邁出席祈福儀式，依循傳統儀節進行祭天祈福。水樁獅王爭霸在選手與裁判宣誓後登場，帶來視覺與聽覺的震撼表演。

高雄文化局說明，高雄戲獅甲為世界三大醒獅賽事之一，此次匯集日本、馬來西亞、新加坡、香港及台灣等10支頂尖獅隊，將於今天、明天在高雄市立國際游泳池與高雄巨蛋展開「水上跳」及「空中躍」賽事，挑戰內容包含5.5公尺深水樁陣與水上樁島，各隊將爭奪新台幣40萬元冠軍獎金與獅王寶座。

陳其邁隨後到高雄大遠百追夢廣場參與「2025高雄鹹酥雞嘉年華」，在名廚阿辰師指導下，陳其邁與韓國啦啦隊女神安芝儇等人共同調製鹹酥雞沾醬、品嚐炸物，後續陳其邁與高雄觀光大使高雄熊及「台鋼雄鷹」吉祥物一同為活動揭幕。

高雄觀光局說明，今年以「炸物上場，手搖應援」為主題，集結韓國天團BLACKPINK愛店在內的人氣炸物名店、手搖飲與特色餐車，共計65攤，展現台灣炸物職人創意，成為高雄具代表性的美食觀光品牌；在手搖飲部分，有特色茶飲、珍珠奶茶、精釀啤酒與創意特調等，選擇多樣。

接著，陳其邁前往高雄流行音樂中心珊瑚礁群出席「第三屆城市嶼浪市集嘉年華」，在打卡牆前拍照留念，體驗多項手作活動，與年輕攤商交流互動，現場氣氛熱鬧。

高雄青年局表示，高雄自民國112年推出「青年攤車品牌輔導計畫」，至今協助245個攤車品牌。今年活動網羅全台80組攤車，從異國美食、本地小吃到創意手作與生活選品等一應俱全，並邀花蓮夜市王等話題品牌參與，打造吹海風、聽音樂、逛市集的氛圍。（編輯：林恕暉）1141115