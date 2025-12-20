戲裡大魔王、戲外大善人！翁家明霸氣捐百道年菜傳愛過暖年

賴芊合和翁家明一起響應「傳愛過暖年」年菜募集公益活動。（民視提供）

翁家明在民視8點檔《好運來》飾演關鍵大魔王反派高海生，心狠手辣的各種瘋狂失控行徑讓人又怕又恨，戲外的他卻展現截然不同的一面，是有滿滿愛心的溫暖大善人，他響應「傳愛過暖年」年菜募集公益活動，霸氣捐出100道年菜，用實際行動溫暖社會角落，也讓觀眾看見資深男神最真實、最溫柔的一面。

翁家明受訪時分享，過年本該是家人團圓、圍爐吃飯的時刻，但社會上仍有許多弱勢朋友，連一頓像樣的年夜飯都難以實現，「一道年菜，對他們來說不只是吃飽，而是被記得、被關心。」他感性表示，幸福不該只留給自己，能在有能力的時候多付出一點，是一件很踏實、也很幸福的事，這也是他毫不猶豫捐出100道年菜的原因。

賴芊合和翁家明一起響應「傳愛過暖年」年菜募集公益活動。（民視提供）

翁家明平時熱愛爬山、健身，常一個人走進山林沉澱心情，將運動視為維持身心平衡的重要儀式。他坦言：「戲裡我可以很壞，但生活裡，我希望自己是個有力量、也願意付出的人。」他相信，唯有把身體顧好、心穩定了，才能在表演與生活中持續穩定輸出，也才有力量把善意分享給更多人。

翁家明在《好運來》飾演反派大魔王，戲日前終於殺青。（民視提供）

談到長期飾演反派是否擔心影響形象或代言，翁家明笑說，現在的觀眾分得很清楚，角色是角色，戲外的為人與生活態度才是關鍵，「如果能透過不同角色累積信任感，反而是加分。」他也希望大家除了記得戲裡的大魔王角色，也能慢慢認識戲外真誠、親切、值得信任的自己。

娘家保健生技今年攜手鮮食家再度啟動「傳愛過暖年」年菜募集行動，並擴大傳愛規模，受惠單位包含1919食物銀行、切膚之愛基金會、育成社會福利基金會、雙福社會福利慈善事業基金會、老人福利關懷協會及苗栗縣特殊教育關懷協會等6家公益團體，將溫暖實際送進需要幫助的家庭。

