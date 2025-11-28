《戲裡戲外》跨域卡司合擊 京劇音樂劇吸納新舊戲迷

記者黃朝琴／臺北報導

新編京劇音樂劇《戲裡戲外》12月巡演，融合話劇、戲曲、音樂劇，頂尖製作團隊，結合跨域卡司，搬演一群戲班小人物悲歡離合，述說一段伶人成長歷練的故事；京劇文武老生李寶春領軍，攜手新生代孔玥慈、李隆顯，特邀音樂劇女高音林姿吟助陣，呂玉勇操刀編腔，鍾耀光運用好萊塢電影規格配樂，為戲增添風采，多層次框架式的戲劇結構，搭配多媒體舞台呈現，展現跨界魅力。

辜公亮文教基金會主辦、台北新劇團主演《戲裡戲外》12月20、21日週六下午於臺中國家歌劇院演出，隔週移師臺北，12月27、28日下午在臺灣戲曲中心獻演，由李寶春領銜編導演，「台北新劇團」孔玥慈、李隆顯擔綱「戲裡」主角，並邀音樂劇女高音林姿吟共同主演，余季柔、李兆雲、徐彥凱出演「戲中戲」，還有硬底子電視演員劉士民跨界加盟。

李寶春今（29）日表示，所謂「京劇音樂劇」就是要把戲曲的模樣搞新一些，從戲劇、音樂、舞美3面向，融合傳統與現代，達到極致創新。《戲裡戲外》看得到演繹故事情節的「話劇」；傳統骨子老戲的「戲中戲」；還有囊括各種曲式的「音樂劇」，既保留京劇寫意的美學特性，又以多元藝術形式豐富視聽享受。

李寶春表示，《戲裡戲外》戲班班主程孝天衝著道義與仁心收養棄嬰，把她撫育成人，帶在身邊唱戲，成為當家旦角，梨園嚴謹的養成教育，沒能讓女兒擋得住紙醉金迷的誘惑，想離團出走，一身伶人風骨的班主為保護女兒，得對抗強權傾軋，又要面對兩代衝突情結。

李寶春提到，這部作品有跨界跨域陣容，音樂將京劇唱腔、歌曲、管弦樂和過場音樂交織融合，京劇編腔由呂玉勇操刀，作曲和融匯工程邀請鬼才作曲家鍾耀光負責，他首度使用「好萊塢電影配樂等級的交響樂音源」配合現場樂團，創造大型交響樂團的演奏效果。

辜公亮文教基金會團執行長辜懷群表示，《戲裡戲外》邀請跨域藝術家，聲樂女高音林姿吟參演，京劇融合舞台劇、音樂劇，不在淡化京劇元素，而是增加戲曲音樂藝術的可能性。此外，京劇音樂劇也是實驗，拿捏傳統唱腔、非傳統歌唱的比例，希望傳統唱段留住老戲迷，融合音樂劇手法能招攬新觀眾進場。

《戲裡戲外》故事背景設定在民初北平，動盪時代下，一名孤女被「慶成班」班主收養，成為當家旦角，卻在名利誘惑與情義牽絆間掙扎。班主為守護女兒，面對強權壓迫與兩代情結，情感張力十足，讓觀眾在戲裡戲外都能感受到強烈的伶人風骨。

幕後更集結劇場菁英，鬼才作曲家鍾耀光操刀音樂設計，將京劇唱腔、歌劇、管弦樂與電腦音樂完美融合，並採用「好萊塢電影配樂音源」伴奏，音樂層次飽滿，戲劇張力爆棚。

舞台設計靈動多變，燈光與多媒體交錯，呈現京劇、舞台劇、音樂劇的極致交融。劇中「戲中戲」巧妙安插骨子老戲《打漁殺家》父女形象，並在結尾貼演《劈山救母》《釣金龜》《牡丹亭》《長坂坡·漢津口》等經典橋段，讓觀眾一次看過癮。李寶春壓軸扮演《漢津口》的關雲長，戲裡戲外都是英雄。

